« On a des problèmes de discipline, beaucoup de problèmes dans la zone payante. On n’arrive pas à faire des touchés, on n’est pas assez opportunistes. »

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Ces paroles viennent du directeur général – et nouvellement entraîneur-chef – des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia. Elles résument bien ce qui a coûté à Khari Jones son poste d’entraîneur-chef, mercredi.

Après une fin de saison difficile pour les Moineaux en 2021, tous savaient que l’avenir de Jones avec l’équipe se jouait dans les premiers matchs du calendrier. Seulement voilà : l’équipe avait accumulé une victoire et deux défaites (très serrées) au moment de se rendre en Saskatchewan, samedi dernier. Elle y a subi un cuisant revers de 41-20 aux mains des Roughriders.

« On était de retour à Montréal dimanche matin vers 3 h 30, a relaté le DG. J’étais au bureau à 9 h et j’ai regardé le match au complet, que ce soit en attaque, en défense, les unités spéciales… C’est sûr que j’avais quelques questions.

« J’ai eu la chance de rencontrer Khari pendant la journée. On a parlé du match, du troisième quart en particulier. Comme vous êtes tous au courant, on menait par quelques points à la mi-temps. En sortant du vestiaire, [les Roughriders] ont compté 21 points et on a eu un paquet de punitions de discipline. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Khari Jones

Après leur rencontre, Jones est parti pour la semaine de relâche de la LCF, alors que Maciocia a décidé de se lancer dans le visionnement des neuf derniers matchs de son équipe, exception faite des matchs préparatoires. Une fiche de deux victoires et sept revers.

« Il y avait une tendance de problèmes qui se répétaient. J’ai demandé une réunion avec Mario Cecchini. On s’est parlé et j’ai amené les scénarios que je pensais qu’on pouvait probablement considérer dans les prochains jours », a-t-il expliqué, en ajoutant avoir rencontré quelques joueurs qu’il considère comme des « leaders à l’interne » avant de prendre la décision.

Je pouvais garder le statu quo jusqu’à la fin de l’année, mais je pense que j’ai une responsabilité envers les joueurs et les entraîneurs. Et j’ai une grande passion pour cette équipe-là. Danny Maciocia

Il demeure que Danny Maciocia n’avait « jamais eu l’intention de revenir sur les lignes de côté », lui qui a quitté son poste d’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal en 2019, après neuf saisons.

« J’en ai parlé à ma famille parce qu’elle savait qu’en m’en venant avec les Alouettes, je n’irais pas sur les lignes de côté en tant qu’entraîneur. Je voulais être seulement directeur général pour la suite et construire quelque chose qui puisse durer sur le long terme. Avec tout le soutien que j’ai eu à la maison, je suis revenu au bureau, j’ai présenté mon plan à Mario [Cecchini], puis à Gary [Stern], et nous l’avons exécuté. »

Par ailleurs, Cecchini et Maciocia se sont montrés très clairs sur leur objectif d’engager un nouvel entraîneur-chef en 2023. Mais comme la saison est déjà bien entamée, il leur était impossible de rencontrer plusieurs candidats « qualifiés » qui ont déjà des emplois, mais « qui méritent de passer une entrevue ».

L’indiscipline

Ultimement, c’est l’indiscipline qui aura réellement coûté son poste à Khari Jones. C’était d’ailleurs un des éléments principaux abordés par Maciocia lors du bilan de fin de saison de 2021.

Ç’a été un problème récurrent dans les deux dernières années. C’était une inquiétude et je sais [que Khari] en avait parlé dans le vestiaire. Je sais qu’il a fait tout son possible pour le régler, mais ça ne résonnait tout simplement pas chez les joueurs. Même le week-end dernier. Et pour moi, c’est alarmant. Vient un moment où tu dois prendre une décision avec certains joueurs quant à savoir si tu les enlèves du terrain et les assieds sur le banc, ou tu décides de ne pas les confronter. Danny Maciocia

Rappelons que dans les trois derniers matchs, Tre Watson et Michael Wakefield ont tous deux été expulsés pour des accrochages après le sifflet. Le premier a d’ailleurs été libéré par les Alouettes, lundi.

Il reste 14 matchs à jouer à la saison des Alouettes. Danny Maciocia ne bénéficie pas d’une saison morte ou d’un camp d’entraînement pour modeler son équipe comme il l’entend. Les Moineaux possèdent déjà leur identité. Maintenant, il sera question de la perfectionner.

« Ce qu’on veut y ajouter, c’est l’aspect discipline, a-t-il indiqué. On va être beaucoup plus sévères. On va demander beaucoup plus de nos joueurs. Je pense qu’on va amener aussi un peu de passion qui, probablement, manquait au dernier match. À l’attaque, on va être moins statiques, on va bouger un peu plus. »

Rappelons que le coordonnateur défensif Barron Miles a aussi été congédié. Noel Thorpe fera un retour avec les Alouettes en reprenant les fonctions de Miles. Thorpe avait aussi occupé ce poste de 2013 à 2017 chez les Alouettes. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans la LCF, a fait valoir Maciocia.