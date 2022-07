C’en est fait de Khari Jones en tant qu’entraîneur-chef des Alouettes. Il a été congédié mercredi. Le directeur général Danny Maciocia le remplacera sur les lignes de côté jusqu’à la fin de la saison.

Jean-François Téotonio La Presse

Le difficile début de saison a eu raison de l’entraîneur américain, en poste depuis 2019. Les Alouettes n’ont qu’une victoire en quatre matchs.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Danny Maciocia

La défaite cinglante de 41-20 subie aux mains des Roughriders de la Saskatchewan samedi dernier aura été son chant du cygne. Et ce, même si les Alouettes ne sont qu’en deuxième position du classement de l’Est, avec le même nombre de points que les Argonauts de Toronto en première place.

« Ce genre de décision est toujours difficile à prendre, mais elle était nécessaire à nos yeux, a commenté Maciocia par voie de communiqué. Il valait mieux la prendre tôt dans la saison, alors qu’il reste encore du temps. »

Après la dégelée contre les Riders, le propriétaire de l’équipe Gary Stern avait écrit sur twitter que les Alouettes s’étaient fait « tuer » et qu’il était temps de « se regrouper ». À un partisan qui réclamait un changement d’entraîneur, il avait simplement répondu un très mystérieux « Patience ».

La semaine de relâche était évidemment un moment propice pour un grand ménage. D’autant que Montréal accueillera la pire équipe du circuit, les Elks d’Edmonton, à son retour au jeu.

Le coordonnateur défensif Barron Miles a aussi été congédié. Noel Thorpe effectuera un retour avec les Alouettes en reprenant les fonctions de Miles. Thorpe avait aussi occupé ce poste de 2013 à 2017 avec les Moineaux.

Pour Danny Maciocia, il s’agit d’un retour à la barre d’une équipe de la LCF, lui qui avait été l’entraîneur-chef à Edmonton de 2005 à 2008. Il avait remporté la Coupe Grey à sa première saison en Alberta.

Sentiment d’urgence

La dernière semaine a été critique pour le sort de Jones. Les Alouettes avaient commencé la saison avec deux défaites. Déjà, des questions commençaient à se poser quant à l’avenir de l’entraîneur-chef.

L’équipe a finalement remporté son premier match à domicile d’une série aller-retour avec les Roughriders. La semaine précédente contre Toronto, il avait remplacé son quart-arrière Vernon Adams fils en cours de match par le vétéran Trevor Harris. Signe d’un sentiment d’urgence certain.

« Je ne lis pas les articles et je ne regarde pas la télé, alors je n’y pense pas trop, avait-il dit au collègue de La Presse Miguel Bujold. Je ne peux pas me faire du souci à propos de choses que je ne contrôle pas du tout. Si je pars, je pars. Ce qui me préoccupe, c’est de trouver une façon de gagner le prochain match, pas tant pour moi que pour l’équipe. »

Le besoin de gagner pour l’organisation va au-delà de simples belles performances. Les années de pandémie ont été désastreuses financièrement. Les saisons précédentes, avant celle de 2019, l’ont été sportivement. Le club veut retrouver une certaine pertinence dans le marché québécois. En fin de compte, Khari Jones n’aura pas su profiter de l’élan de 2019, quand il avait contribué, avec le quart Vernon Adams fils, à la renaissance surprise de la concession.

Qui plus est, les deux hommes congédiés mercredi n’avaient pas été embauchés par le DG Maciocia. Ce sera probablement l’occasion de repartir à neuf la saison prochaine, avec des candidats choisis dans le cadre d’une vision un peu plus congrue.