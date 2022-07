Les Alouettes sont arrivés à Regina avec le désir de battre les Roughriders de la Saskatchewan pour la deuxième semaine d’affilée. Cependant, les locaux avaient d’autres plans et ils ont malmené les Montréalais, leur infligeant un revers de 41 à 20, samedi soir.

Nicholas Richard La Presse

La semaine dernière, à Montréal, les Moineaux n’avaient fait qu’une bouchée des Roughriders. Une leçon de football qui s’était soldée par la marque de 37 à 13.

Au cours de la dernière semaine, les joueurs et les entraîneurs ont rappelé à maintes reprises qu’il ne fallait pas arriver dans les Prairies avec une surdose de confiance, en marge de ce duel aller-retour. Jouer au Mosaic Stadium n’est jamais une mince tâche, à plus forte raison quand l’esprit y est à la fête, comme en ce week-end où on souligne la fête du Canada.

Les Alouettes voulaient également partir en congé l’esprit tranquille, étant donné que l’équipe sera en relâche la semaine prochaine.

Cependant, la défense, qui avait été la bougie d’allumage lors du dernier match, a failli à la tâche. Rien ne s’est déroulé comme prévu pour les Montréalais.

Le troisième quart coule l’équipe

Le début du match a été chaudement disputé et le premier quart a été à l’avantage des Alouettes. Les hommes en vert avaient pris les devants 7 à 3 grâce à une passe captée par Mitchell Picton dans la zone des buts, mais les Montréalais ont répliqué immédiatement. Chandler Worthy, révélation de l’équipe cette saison, a retourné le botté de dégagement des Roughriders sur 84 verges jusque dans la zone des buts, pour redonner les devants aux Alouettes. Il s’agissait de son deuxième touché en deux matchs sur un retour de botté.

PHOTO HEYWOOD YU, LA PRESSE CANADIENNE Chandler Worthy (30)

Si la première demie s’est conclue avec un pointage de 13 à 11 en faveur des Alouettes, c’est en revenant des vestiaires que tout s’est écroulé pour la troupe de Khari Jones.

Le porteur de ballon des Roughriders Jamal Morrow, un peu plus de 90 secondes après le début du troisième quart, a inscrit un majeur en parcourant les 13 verges qui le séparaient de la zone des buts.

Par la suite, ils ont martelé les Alouettes par la course en exploitant les périmètres jeu après jeu. Rien n’allait pour la défense des visiteurs, et les locaux en ont profité.

La domination était telle que les joueurs des Alouettes ont perdu patience. Le premier a été Michael Wakefield. Le joueur de ligne défensive a reçu deux pénalités pour geste antisportif et a donc été expulsé du match. La pression s’est accentuée sur les Als et la faufilade du quart Cody Fajardo n’a pas aidé leur cause. La transformation de deux points réussie par Morrow non plus. Il a d’ailleurs terminé la rencontre avec 103 verges au sol.

Kian Schaffer-Baker a mis fin à tout espoir de remontée des Alouettes en inscrivant le troisième touché des siens au troisième quart. Un touché par la passe sur 44 verges, encore marqué en raison d’une médiocre couverture du périmètre par les Montréalais.

Au quatrième quart, la débandade s’est poursuivie pour les Alouettes, malgré un touché de Walter Fletcher. Nick Marshall a profité d’une passe molle et prévisible de Trevor Harris pour intercepter le ballon et inscrire le touché fatal sur une distance de 90 verges.

Remise en question

Les Alouettes se sont donc inclinés pour la troisième fois de la saison. D’ailleurs, leurs trois défaites sont survenues sur les terrains adverses.

PHOTO HEYWOOD YU, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière Trevor Harris (7)

Khari Jones et son équipe auront une semaine pour remettre les pendules à l’heure. Ils recevront les Elks d’Edmonton le 14 juillet. D’ici là, Jones devra notamment décider s’il relance Harris dans la mêlée. Le quart a réussi 18 de ses 26 passes et récolté 198 verges, mais il n’a réalisé aucune passe de touché et a été victime de deux interceptions.

Vernon Adams est pour sa part prêt à prendre la relève. C’est lui qui a terminé la rencontre pour les Moineaux.