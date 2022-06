Disputant leur premier match local le soir du 23 juin, les Alouettes ont obtenu la contribution de plusieurs joueurs québécois dans leur victoire de 37-13 aux dépens des Roughriders de la Saskatchewan. Une victoire dont ils avaient grandement besoin après les deux défaites crève-cœur qu’ils ont subies pour amorcer leur saison.

L’équipe de Khari Jones a joué un match qui a frôlé la perfection, jeudi soir. Elle menait 37-6 avant un touché tardif sans incidence des visiteurs.

Les unités spéciales ont donné le ton ; Trevor Harris et l’attaque ont fait ce qu’il fallait et n’ont commis aucune erreur majeure ; et la défense a été dominante avec une récolte de huit sacs et trois interceptions. Bref, les 16 027 spectateurs ont passé une belle soirée malgré le temps maussade.

Ça devrait maintenant être clair : les Alouettes veulent encore jouer pour Jones.

« C’est toujours une belle sensation de remporter une victoire. On a obtenu un excellent effort de tous nos joueurs contre un très bon adversaire. J’espère que nos joueurs ont bien vu le genre d’équipe qu’on pouvait former », a commenté Jones, qui aurait difficilement pu souhaiter obtenir un meilleur départ des siens.

Sur le tout premier jeu, le spécialiste des retours Chandler Worthy a battu l’équipe de couverture des Roughriders pour inscrire un touché de 88 verges. Worthy, qui remplace le « retourneur » régulier Mario Alford, blessé à l’abdomen, a été étincelant, totalisant 205 verges en sept retours. Notons qu’une pénalité a annulé un deuxième touché de Worthy, un jeu de 73 verges…

Mon but était de totaliser 200 verges ce soir et c’est ce que j’ai fait. Je suis heureux d’avoir aidé l’équipe à l’emporter et d’avoir été la bougie d’allumage. Chandler Worthy

Un autre joueur des unités spéciales s’est signalé : David Côté. Une semaine après avoir raté un placement de 21 verges qui a coûté la victoire aux siens, le Québécois a été parfait, faisant mouche sur ses cinq tentatives de placement. Ironiquement, son premier de la soirée a franchi une distance de 21 verges…

Comme les unités spéciales, la défense montréalaise a brillé et a fait passer une dure soirée au quart Cody Fajardo, qui a réussi 17 de ses 28 passes pour 191 verges et 2 interceptions. C’est son réserviste Mason Fine qui a lancé la troisième.

À son troisième départ dans la LCF, Marc-Antoine Dequoy a réussi sa première interception et son premier touché en carrière, un jeu de 21 verges qui faisait 30-6. Avec quelques minutes à jouer au troisième quart, il n’y avait plus de doute que c’était la soirée des Alouettes.

« On a joué au niveau dont on est capables. Nos partisans ont été incroyables et c’est une victoire qui fait du bien. Ça remonte le moral. On était dus pour cette victoire-là », a commenté Dequoy, souriant à pleines dents.

« C’est rendu au banc que j’ai pleinement réalisé que je venais de marquer un touché, après avoir reçu 18 tapes sur le casque ! »

Un autre jeune joueur défensif québécois s’est illustré. À son premier départ en carrière, Brian Harelimana, un ancien des Carabins, a réussi deux sacs. Le Lavallois remplaçait Chris Ackie, blessé à une cheville. Ackie est venu féliciter Harelimana sur le terrain au terme de la partie.

« On savait qu’on avait l’équipe pour jouer de cette façon. Il y a beaucoup de fierté dans notre vestiaire. Je savais que je pouvais réaliser de gros jeux dans cette ligue, mais j’ai encore des choses à apprendre », a dit Harelimana.

Toute la défense de Barron Miles a bien joué, mais particulièrement Almondo Sewell et Michael Wakefield, qui ont obtenu deux sacs chacun, et Najee Murray, qui a réussi sa première interception de la saison à son premier départ.

Curieusement, les Alouettes ont marqué 37 points, mais un seul touché en attaque, celui de Kaion Julien-Grant. Le receveur canadien a capté une longue passe de Trevor Harris pour un majeur de 70 verges.

Harris a utilisé tous les joueurs à sa disposition, huit d’entre eux ayant capté au moins une passe. Il a réussi 16 de ses 22 passes pour 262 verges. Surtout, il n’a été responsable d’aucun revirement.

« Il nous donne beaucoup de confiance. Il possède 10 ans d’expérience dans cette ligue et c’est un quart de qualité. Il prend de bonnes décisions et il a bien protégé le ballon ce soir », a résumé Jones.

« On devra affronter cette équipe à nouveau, cette fois à Regina [le 2 juillet], où ce n’est jamais facile de jouer. Les meilleures équipes sont capables de gagner plusieurs matchs consécutifs », a rappelé Harris.