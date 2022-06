L’ailier rapproché Rob Gronkowski, quatre fois membre de l’équipe d’étoiles de la NFL, quatre fois champion du Super Bowl, a de nouveau annoncé sa retraite. Ce qui signifie qu’il ne rejoindra pas Tom Brady pour une troisième saison à Tampa Bay.

Associated Press

Dans une publication Instagram mardi, le « Gronk » a remercié ses coéquipiers et entraîneurs au fil des ans et a dit qu’il allait retourner « se détendre ».

« Je tiens à remercier l’organisation des Buccaneers, de première classe, pour un parcours incroyable. Elle m’a fait confiance pour revenir au jeu et aider à construire une équipe de championnat, a écrit Gronkowski. Je vais maintenant retourner dans ma maison de retraite et m’éloigner du football la tête haute, sachant que j’ai donné tout ce que j’avais, bon ou mauvais, chaque fois que je suis allé sur le terrain. Les amitiés et les relations que j’ai nouées dureront toujours, et je remercie chacun de mes coéquipiers et entraîneurs d’avoir donné tout ce qu’ils avaient également. »

Le joueur de 33 ans a pris sa retraite en 2019 après neuf saisons avec les Patriots, mais il est revenu en 2020 lorsque Brady est parti chez les Buccaneers. Les amis proches ont fait équipe pour aider Tampa Bay à remporter un Super Bowl en 2021.

Gronkowski a capté 621 passes pour 9286 verges de gain et 92 touchés en saison régulière. Il a effectué 98 réceptions pour 1389 verges et 15 touchés en éliminatoires. Un bilan, certainement, qui fait de lui l’un des meilleurs de l’histoire de la NFL à sa position.