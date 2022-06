Héritier de Walmart

Rob Walton achèterait les Broncos de Denver pour 4,65 milliards US

(Englewood) La famille Walton, la plus riche des États-Unis et de laquelle sont issus les héritiers de la fortune de Walmart, a remporté la mise pour l’achat des Broncos de Denver, en faisant la vente d’une concession sportive la plus coûteuse de l’histoire, tous sports confondus.