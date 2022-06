(Montréal) Après avoir embauché Shane Simpson au cours du week-end, Danny Maciocia a continué de renflouer son groupe de demis offensifs. Le directeur général des Alouettes a transigé avec les Elks d’Edmonton, cédant un choix de sixième tour en 2023 contre Walter Fletcher.

Miguel Bujold La Presse

Arrivé à Edmonton et dans la LCF en 2021, Fletcher (5 pi 9 po et 202 livres) a obtenu 302 verges en 67 courses la saison dernière. Un ancien de l’Université Ball State, il a ajouté 177 verges aériennes lors de ses 11 matchs avec les Elks.

Maciocia a indiqué qu’il ferait probablement l’acquisition d’un autre demi offensif prochainement afin de tenter de remplacer William Stanback du mieux qu’il le peut. Blessé jeudi dernier, Stanback a subi une intervention chirurgicale à la cheville gauche et ratera plusieurs mois d’action.

« Je me prépare comme s’il n’allait plus jouer cette saison. On parle probablement d’une absence de 8 à 10 semaines, et il y aura ensuite une période de rééducation », a expliqué André Bolduc, entraîneur des demis offensifs.

Simpson, Fletcher et l’autre demi américain qu’obtiendra Maciocia seront en compétition pour obtenir du temps de jeu dans le champ arrière. Mais jeudi soir à Toronto, c’est le Canadien Jeshrun Antwi qui devrait être le demi le plus utilisé. Venu en relève à Stanback contre les Stampeders la semaine dernière, Antwi a bien joué, totalisant 114 verges d’attaque, dont une belle course de 70 verges.

« Antwi a une très bonne vision du jeu et ne se trompe jamais lorsqu’il emprunte un corridor de course. Les joueurs de ligne offensive aiment donc beaucoup bloquer devant lui », a dit Bolduc.

Choix de sixième tour en 2019, Antwi mesure 6 pi comme Stanback et ne pèse que 13 livres de moins. À 220 livres, il est un porteur de ballon imposant capable de courir en puissance.

« Je ne suis pas Will Stanback, qui est un joueur tout étoile, mais mon objectif est de pouvoir être comparé à des joueurs de sa trempe un jour », a affirmé Antwi, qui se décrit comme un demi offensif complet.

« Je suis capable de bien courir avec le ballon et de saisir des passes, mais je soutire beaucoup de fierté de la façon dont je bloque pour protéger le quart-arrière. Je pense que c’est en partie grâce à mes qualités de bloqueur que j’ai été repêché. »

Qu’il s’agisse de Bolduc, de Maciocia, de l’entraîneur-chef Khari Jones ou des coéquipiers d’Antwi, tout le monde chez les Alouettes semble avoir pleinement confiance de voir le porteur de 24 ans connaître du succès.

« Selon moi, il est capable d’être un partant dans cette ligue. Il a participé à trois camps d’entraînement avec moi, et je n’ai aucun doute qu’il est capable d’exécuter le travail », a estimé Bolduc.

« Jeshrun, c’est une perle rare. On n’en trouvera pas ailleurs, des porteurs de ballon canadiens comme lui qui sont disponibles. Les équipes qui en possèdent les gardent », a ajouté l’entraîneur québécois.

Les Alouettes espèrent trouver un ou deux bons demis américains qui pourront complémenter Antwi, mais il serait étonnant que ce dernier ne fasse pas partie de l’équation durant toute la saison s’il reste en santé.

« Je rêve à ce moment depuis que je joue au football. Et depuis que je joue dans la LCF, mon objectif est d’être un porteur de ballon régulier. »

« J’ai vu jouer des demis offensifs canadiens comme Jon Cornish, Andrew Harris et Jerome Messam alors que j’étais adolescent. Je sais qu’il n’y a pas beaucoup de porteurs de ballon canadiens dans la LCF, alors c’est vraiment un honneur d’obtenir cette opportunité. »

Reid et Alford absents

Khari Jones a confirmé que le demi défensif Greg Reid et le spécialiste des retours de bottés Mario Alford ne seraient pas en uniforme jeudi soir à Toronto. « Les probabilités sont de 99 % qu’il en sera ainsi », a-t-il dit.

Absent lors du premier match de l’équipe, Najee Murray devrait quant à lui être dans la formation et prendra la place de Reid. C’est Chandler Worthy qui devrait retourner les bottés.

Worthy sera également utilisé en attaque. Mi-receveur, mi-porteur de ballon, Worthy possède une bonne vitesse à défaut d’être très imposant à 5 pi 8 po et 177 livres.

« Je me suis amusé à dessiner quelques jeux au cours des derniers jours et je sais comment je vais l’utiliser », a indiqué Bolduc.

En plus d’Antwi et de Worthy, Shane Simpson, le centre-arrière Christophe Normand et le Japonais Taku Lee pourraient tous contribuer. Considéré comme un joueur « global », Lee n’a toutefois jamais touché au ballon en attaque depuis qu’il s’est joint aux Alouettes l’année dernière. Normand reçoit rarement le ballon, mais est un élément essentiel en protection de passe.