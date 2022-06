(Montréal) Le champ-arrière des Alouettes de Montréal appartient maintenant à Jeshrun Antwi et il en sera ainsi jusqu’à nouvel ordre.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le demi à l’attaque canadien de 24 ans est prêt à faire face à la musique.

« Je l’ai dit toute la semaine : je dois me concentrer sur les petites choses, la discipline, l’exécution, a noté le footballeur de six pieds, 220 livres après l’entraînement de mardi. […] Alors j’ai besoin que lorsque l’on fait appel à mes services, mes lectures soient précises et que je donne le meilleur de moi-même. Si je fais cela, on aura de bonnes chances de gagner. »

William Stanback a été opéré lundi pour la blessure à la cheville subie dans le match inaugural des Alouettes, jeudi, contre les Stampeders de Calgary. Le club de football montréalais a inscrit son nom sur la liste des blessés pour six rencontres, mais son absence sera plus longue que cela.

« Ça va être long, mais je demeure optimiste en sachant qu’il pourrait revenir cette saison », a dit le directeur général, Danny Maciocia, refusant de s’avancer davantage sur une éventuelle date de retour au jeu.

Antwi a été embauché en novembre 2019 par les Alouettes, mais en raison de la pandémie, il n’a disputé ses premiers matchs dans le circuit Ambrosie que l’an dernier. En 36 courses réparties sur 14 rencontres, il a amassé 176 verges en plus de capter les six passes lancées vers lui pour 46 verges de plus.

En remplacement de Stanback à Calgary, il a récolté 98 verges en sept courses et capté trois passes pour 16 verges.

« Il y a une raison pour laquelle ’Coach’ (Khari) Jones, ’Coach’ (André) Bolduc et Danny (Maciocia) m’ont amené ici, a affirmé Antwi. Je peux courir, mais je peux aussi capter le ballon et surtout, bien protéger notre quart. Peu importe ce qu’on me demande de faire, je le ferai. […] Je dois m’assurer qu’on ne ressent pas (la perte de Stanback) quand je joue. »

« C’est un gros morceau à remplacer, mais le système fonctionne, a expliqué l’entraîneur-chef adjoint et entraîneur des demis, André Bolduc. Peu importe qui est le porteur de ballon, le plan reste le même. […] Si tu regardes l’an dernier, quand (Cameron) Artis-Payne a joué, il a gagné 100 verges et plus chaque fois. Regarde Antwi : grosse production la semaine dernière, 98 verges au sol et 16 par la passe pour un gars qui n’avait pas pratiqué avec le groupe 1. Imagine quand il va prendre son rythme et s’entraîner avec le premier groupe. Le système va faire en sorte qu’il connaîtra du succès comme les autres avant lui. »

Qu’Antwi soit dans l’entourage de l’équipe depuis le début de la dernière campagne facilite les choses pour Jones et son groupe.

« C’est énorme, car on peut continuer de faire les mêmes trucs, a-t-il dit. Quand nous l’avons utilisé dans le passé, il nous a donné confiance. Il connaît bien le système, que ce soit quand il a le ballon ou quand il est utilisé comme bloqueur. C’est un demi de qualité qui a grandi avec les années. Je suis heureux qu’il ait la chance de se faire valoir. »

Fletcher et Worthy en renforts

Par ailleurs, afin d’ajouter de la profondeur à la position, les Alouettes ont fait l’acquisition de Walter Fletcher des Elks d’Edmonton, mardi, en retour d’un choix de sixième ronde du repêchage canadien de la Ligue canadienne de football de 2023.

« Ça fait deux jours qu’on travaille sur cette transaction, a noté Maciocia. Il a connu toute une carrière universitaire et j’ai eu la chance de voir tous ses matchs de la saison dernière. […] On l’aime beaucoup : il peut courir avec puissance, il peut bloquer et il a de bonnes mains. »

Âgé de 25 ans et originaire de Columbia, au Maryland, Fletcher a joué dans 11 parties à sa première campagne avec les Elks, en 2021. Il a amassé 302 verges en 67 courses et ajouté 177 verges par la voie des airs grâce à 22 passes captées.

L’arrivée de Fletcher s’ajoute à celle de Chandler Worthy. Utilisé comme receveur de passes par les Argonauts de Toronto, Worthy est plutôt un demi !

« J’en ai parlé à l’équipe quand je me suis joint à elle que je pouvais et voulais jouer à cette position. […] À Toronto, je jouais comme receveur, car c’était là où se trouvaient leurs besoins, mais j’ai surtout joué comme demi dans le passé, a noté Worthy. Je suis né pour jouer à cette position. Je n’ai pas besoin de penser quand je suis à cette position. »

« Ça a été une belle surprise de savoir que c’est un demi, a admis Jones. Il a pris quelques répétitions (mardi) et il a très bien fait. Il sera principalement utilisé comme spécialiste des retours et si nous avons besoin de lui dans le champ-arrière, il sera mis à contribution. »

Worthy s’est entraîné avec le deuxième groupe mardi et s’attend à jouer jeudi, contre les Argonauts de Toronto.