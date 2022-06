(Tampa) Tom Brady l’admet, il s’est passé beaucoup de choses en quatre mois depuis qu’il a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite après 22 saisons dans la NFL et sept championnats du Super Bowl.

Fred Goodall Associated Press

D’abord, le quart âgé de 44 ans a changé d’idée et a affirmé six semaines plus tard qu’il serait de retour avec les Buccaneers de Tampa Bay afin de « terminer le travail ».

Brady a également accepté une offre lucrative pour devenir analyste au réseau Fox une fois sa carrière de joueur terminée.

Mais pour l’instant, Brady se concentre sur les façons qu’il peut aider les Bucs à remporter un autre championnat.

« On dirait que ça remonte à longtemps. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts », a dit Brady, jeudi, lorsque questionné sur le revirement de situation dans ses plans de retraite.

« Honnêtement, je crois être rendu à autre chose. Je suis heureux d’être de retour avec mes coéquipiers. Ce sera une grande saison, a-t-il ajouté à la conclusion d’un camp obligatoire de trois jours. Les attentes sont élevées. »

Brady a également parlé de sa relation avec son ancien entraîneur-chef Bruce Arians, qui a pris sa retraite un peu plus de deux semaines après l’annonce du retour de Brady. Le quart le plus productif de l’histoire de la NFL a également commenté l’avenir de son complice de longue date Rob Gronkowski.

Il a été moins ouvert lorsqu’il a été invité à commenter les rumeurs selon lesquelles il a songé à s’impliquer avec les Dolphins de Miami — possiblement comme propriétaire minoritaire, comme joueur, ou encore les deux.

Au cours des trois ou quatre dernières années, j’ai eu beaucoup de discussions avec différentes personnes concernant des projets d’après-carrière. J’ai pris une décision et c’est de rester impliqué dans le football. Tom Brady

« Pour moi, le plus important est le moment présent et mes objectifs avec l’équipe, a ajouté Brady. Je suis engagé auprès de cette équipe. J’ai eu beaucoup de plaisirs depuis que je suis arrivé ici il y a deux ans. Et ce n’est pas terminé. »

Brady a affirmé avoir conservé une bonne relation avec Arians et ne pas avoir joué de rôle dans son départ. Todd Bowles, qui a été entraîneur-chef des Jets de New York et qui était coordonnateur défensif des Bucs sous Arians, a été promu entraîneur-chef de l’équipe.

« Une des raisons pour lesquelles je suis venu ici est Bruce. J’ai beaucoup de respect pour lui », a insisté Brady.

Le quart n’a pas voulu spéculer au sujet d’un retour possible de Gronkowski chez les Bucs. Gronkowski est présentement sans contrat.

« Nous aimerions pouvoir compter sur lui, mais c’est à lui de prendre une décision », a mentionné Brady.