C’était le deuxième et dernier match préparatoire des Alouettes, vendredi soir, au stade Percival-Molson. Ils ont comblé un déficit de 9 points dans les trois dernières minutes de jeu pour vaincre le Rouge et Noir d’Ottawa, 27-26.

Ce n’est toutefois pas ce qui a retenu l’attention, bien que les 11 273 partisans aient apprécié la victoire de leur équipe. La marque finale était secondaire. Ce qu’on voulait voir, c’était la façon dont Vernon Adams fils jouerait. C’était la première fois qu’il était en uniforme depuis qu’il s’était fracturé un bras, le 11 octobre dernier. Et ça ne s’est pas très bien passé.

Après une belle première série qui s’est terminée par son touché d’une verge, Adams fils a mis fin aux trois suivantes en lançant une interception. Trois interceptions en quatre passes…

Précisons qu’Adams fils n’a pas été aidé par Reggie White fils lors de sa troisième, alors que le receveur a été incapable d’attraper le ballon qu’il avait pourtant reçu près de lui. Au total, Adams fils a réussi 6 de ses 12 passes pour 69 verges avant d’être remplacé par Trevor Harris.

Vernon Adams fils en action

En tant que quart-arrière, je suis dur avec moi-même. Je dois mieux protéger le ballon. Mais je sais qu’on va regarder la bande vidéo du match [ce samedi] et que l’on verra quels détails devront être corrigés. Vernon Adams fils

« Je me sentais bien. J’étais à la fois nerveux et excité. Il y avait beaucoup d’émotion, car on jouait contre la même équipe que lorsque je m’étais fracturé le bras. »

Le match ne comptait pas au classement, mais il reste qu’Adams fils semblait plutôt calme malgré sa contre-performance. La saison dernière, il nous avait habitués à des séances d’autoflagellation après de tels matchs.

A-t-il travaillé sur cet aspect au cours de la saison morte ?

« Absolument. En 2021, j’étais ailleurs mentalement, et je ne veux plus retourner à cet endroit. Je veux rester le plus neutre possible et éviter les hauts et les bas autant que possible. Je ne veux même pas être trop positif, car le positivisme ne fonctionne pas toujours. Mais le négativisme, lui, fonctionne à tout coup », a dit Adams fils.

Dominique Davis

À son arrivée dans le match, Harris a imité Adams fils en lançant une interception à son tour. Il a réussi 3 de ses 7 passes pour 61 verges. Dominique Davis a pris la relève et a réussi 5 de ses 9 passes pour 39 verges. Bref, tous ordinaires.

C’est le jeune Davis Alexander qui a été le meilleur quart de l’équipe vendredi. C’est lui qui a orchestré la remontée au quatrième quart et il a réussi 9 de ses 13 passes pour 127 verges de gains.

« Ce jeune continue de sortir des lapins de son chapeau ! Il est très flegmatique et c’est agréable de le voir à l’œuvre. Il a réussi des jeux importants ce soir », a commenté Khari Jones.

Mais ni Alexander ni Davis ne font partie de la lutte pour le poste de partant. Cette bataille n’implique pour le moment qu’Adams fils et Harris. Et Jones n’a pas voulu annoncer qui serait son partant lors du premier match de la saison, jeudi soir à Calgary.

C'était le dernier match préparatoire pour les Alouettes vendredi.

« Je sais qui sera notre partant, mais je vais me garder de l’annoncer. »

Or, il serait assez étonnant qu’Adams fils n’obtienne pas le premier départ. C’était le plan avant le début du camp à Trois-Rivières et Jones a estimé qu’Adams fils avait bien fait durant les trois semaines qu’a passées l’équipe en Mauricie.

Jones a soutenu que le jeu de ses quarts et de son attaque n’avait rien d’inquiétant, même si tous les partants jouaient à l’exception de William Stanback et de Jake Wieneke.

Je ne suis pas inquiet du tout. On n’a même pas utilisé le quart de notre répertoire de jeux. Khari Jones

Adams fils s’attend à être le partant contre les Stampeders, mais n’a obtenu aucune garantie. « C’est l’impression que j’ai, mais personne ne m’a encore rien confirmé. »

« Ce sera la décision des entraîneurs et de Khari. Je vais l’accepter et je vais faire mon travail au meilleur de mes habiletés, peu importe la décision. »

En défense, quelques jeunes joueurs des Alouettes se sont illustrés, dont le premier choix du club au dernier repêchage, Tyrell Richards. Le secondeur a provoqué un échappé à la suite d’un sac.

C’est Brock Gowanlock qui a récupéré le ballon à la suite de cet échappé avant de le ramener sur une distance de 44 verges. Un produit de l’Université du Manitoba, Gowanlock a également réussi 3 sacs… Choix de huitième tour en 2020, l’ailier défensif vient probablement de gagner sa place à Montréal.