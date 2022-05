S’il n’y a pas de nouvelle entente en place avant minuit, samedi soir, six des neuf équipes du circuit seront immédiatement en position pour déclencher légalement des grèves.

Les négociations reprennent entre la LCF et son association des joueurs

(Toronto) Les représentants de la LCF et de son association des joueurs ont repris les négociations samedi, alors que la convention collective arrivait à échéance à minuit.

La Presse Canadienne

Les deux parties se sont rencontrées en soirée, vendredi. Un porte-parole a confirmé par courriel samedi après-midi que « les deux parties discutent toujours ».

On s’attendait à ce que plus de détails soient dévoilés en cours de journée. Les camps d’entraînement doivent commencer dimanche et le premier match préparatoire est prévu le 23 mai.

La convention collective actuelle a été négociée avant la saison 2019 et a été amendée l’an dernier pour que les équipes de la LCF disputent un calendrier de 14 matchs. S’il n’y a pas de nouvelle entente en place avant minuit, samedi soir, six des neuf équipes du circuit seront immédiatement en position pour déclencher légalement des grèves.

Les joueurs des Elks d’Edmonton, des Stampeders de Calgary et des Alouettes de Montréal devront se rapporter à leur camp respectif dimanche. Les joueurs de ces équipes seront en position de déclencher légalement une grève plus tard en mai, selon les règles provinciales du travail.

Les discussions ont recommencé mercredi, six jours après que l’Association des joueurs de la LCF eut refusé la première offre de la ligue.

Dans une note envoyée aux joueurs, le syndicat a affirmé que la LCF souhaitait l’élimination du ratio de joueurs canadiens et de vétérans américains, en plus de réduire le nombre de joueurs canadiens dans les équipes. Actuellement, les formations de la LCF doivent inclure 21 Canadiens, dont sept dans la formation partante.

La ligue a ensuite amendé son offre.

Il y a eu une seule grève dans l’histoire de la LCF, en 1974. Le conflit de travail s’était toutefois réglé avant le début de la saison.

Le calendrier régulier 2022 doit commencer le 9 juin.