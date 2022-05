(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi avoir invité le quart des Carabins de l’Université de Montréal Jonathan Sénécal à prendre part à leur camp d’entraînement.

La Presse Canadienne

En collaboration avec la Ligue canadienne de football, neuf quarts du circuit U SPORTS peaufineront leurs habiletés lors des camps d’entraînement de la LCF dans le cadre de l’édition 2022 du programme de stages pour quarts canadiens. Sénécal a connu la meilleure campagne de l’histoire du programme des Carabins pour un quart recrue, en 2021.

Il a maintenu une moyenne de 255 verges de gains par la voie des airs, en plus de lancer neuf passes de touché, en seulement six matchs de saison régulière. De plus, Sénécal a mené son équipe à une première conquête de la Coupe Dunsmore devant ses partisans au CEPSUM.

« Je connais bien Jonathan et nous en entendons parler depuis plusieurs années en raison de ses succès, a affirmé le directeur général des Alouettes Danny Maciocia. Ce camp sera une bonne école pour lui, il va pouvoir apprendre des meilleurs, tout en montrant son savoir-faire. »

Le programme, qui a accueilli sa première cohorte de participants en 2010, permet aux meilleurs jeunes quarts du Canada de peaufiner leurs habiletés et d’assister à des réunions d’équipe et de position aux côtés de joueurs professionnels. Le programme est de retour pour la première fois depuis 2019, les éditions 2020 et 2021 ayant été annulées en raison de la pandémie de COVID-19.

Le camp d’entraînement des Alouettes se déroulera au stade des Diablos du Cégep de Trois-Rivières du 15 mai au 2 juin.