À talent égal, Danny Maciocia et les Alouettes choisiront toujours des joueurs québécois – et on a pu le constater à nouveau, mardi soir. Mais de l’avis de ceux qui connaissaient bien les espoirs disponibles au repêchage de la LCF de 2022, Tyrell Richards était dans une classe à part au sommet de l’encan.

Miguel Bujold La Presse

C’est une opinion que partageait Maciocia, qui a choisi Richards avec la toute première sélection du repêchage annuel de la LCF, mardi soir. Les Alouettes avaient annoncé plus tôt dans la journée qu’ils avaient obtenu ce choix des Elks d’Edmonton en retour de leur propre choix de premier tour (4e au total) et des droits sur le joueur de ligne offensive Carter O’Donnell, qui a passé les deux dernières saisons dans l’équipe de réserve des Colts d’Indianapolis. Les Alouettes avaient choisi O’Donnell au troisième tour il y a deux ans.

Richards est un joueur qui se démarque par sa grande polyvalence, étant capable d’évoluer à plusieurs positions différentes en défense, tout en étant un as sur les unités spéciales.

« Il peut jouer sur la ligne défensive ou comme secondeur, et c’est un joueur qui couvre beaucoup de terrain. Il va s’imposer physiquement. Il a dominé sur les unités spéciales à l’Université de Syracuse et il a dominé le camp d’évaluation à Toronto, où il a de loin été le meilleur joueur. Il aura un impact sur notre équipe dès 2022 », a dit Maciocia.

C’est d’ailleurs dès qu’il a embarqué dans l’avion qui le ramenait de Toronto après le camp d’évaluation national que le DG des Alouettes a commencé à réfléchir à des façons d’obtenir le premier choix du repêchage et, ainsi, Richards.

« Ça faisait presque deux mois que je travaillais sur ça et on a finalement trouvé un terrain d’entente au cours des 48 dernières heures. Il y a eu un moment où je sentais que ça ne se réaliserait pas. Mais on a continué de parler avec Edmonton et on s’est entendu. »

« J’ai effectivement eu l’impression que les Alouettes s’intéressaient à moi au camp d’évaluation, mais je n’avais aucune idée que c’est de cette façon que les choses se dérouleraient. Je suis très heureux du dénouement et je suis excité de me mettre au travail », a commenté Richards, qui est né à Ottawa et qui a grandi à Brampton, en Ontario.

« L’équipe a conclu une transaction afin de m’obtenir, ce qui rend ça encore plus spécial. Ce sera maintenant à moi de leur rendre la pareille. »

« Mon rêve était de jouer au football professionnel, alors en ayant été le tout premier choix du repêchage, je pense que c’est la plus belle sensation que j’ai ressentie de ma vie. »

Une année sans jouer

Lors de la dernière saison qu’il a disputée avec l’Orange de l’Université de Syracuse, en 2020, Richards avait été nommé meilleur joueur de l’équipe sur les unités spéciales. Comme la très grande majorité des joueurs canadiens, c’est d’ailleurs au sein des unités spéciales que Richards devra d’abord se démarquer.

« Je souhaite faire partie de chacun de nos groupes d’unités spéciales. J’occuperai le rôle qu’on voudra bien me donner en défense. »

L’athlète de 23 ans a parlé de sa décision d’avoir quitté l’Université de Syracuse après sa troisième saison en 2020, mais n’a pas voulu trop entrer dans les détails.

« Il y a plusieurs choses qui se passaient dans ma vie personnelle et à Syracuse, alors j’estimais que c’était dans mon intérêt de partir. Je ne crois pas que de n’avoir pas joué la saison dernière affectera mon jeu. Je pense avoir démontré lors du camp d’évaluation à Toronto qu’il n’y avait aucune rouille. »

Trois Québécois de suite

Danny Maciocia avait conclu une autre transaction importante en faisant l’acquisition du premier choix des Blue Bombers de Winnipeg, le neuvième et dernier du tour initial, dans les jours qui ont précédé le repêchage. Les Bombers ont obtenu le joueur de ligne défensive Cam Lawson et le 13e choix au total, alors que les Oiseaux ont reçu les 9e et 18e sélections.

Avec le 9e choix, les Als ont repêché le receveur Tyson Philpot, de l’Université de Calgary. Au 18e, Maciocia a sélectionné le joueur de ligne offensive Rodeem Brown, de l’Université de l’Alberta.

Les Alouettes ont ensuite repêché des Québécois avec leurs trois choix suivants. Le receveur Vincent Forbes-Mombleau, un produit du Rouge et Or de l’Université Laval, amorcera sa carrière professionnelle à Montréal après avoir été le 24e espoir sélectionné.

Après le choix de Forbes-Mombleau au troisième tour, les Alouettes ont choisi le demi défensif Tysen-Otis Copeland au 33e rang, puis le demi-offensif Ryth-Jean Giraud au 42e rang. Les deux joueurs ont évolué avec les Carabins de l’Université de Montréal et sont donc bien connus de Maciocia et des opérations football des Alouettes.

Quatre autres joueurs québécois ont été repêchés dans les trois premiers tours. Les Elks ont utilisé le quatrième choix du premier tour, qu’ils avaient obtenu des Alouettes, pour sélectionner le demi défensif Enock Makonzo (Université Coastal Carolina). Le receveur Samuel Emilus (Louisiana Tech) a ensuite été le septième espoir repêché et est maintenant un membre des Roughriders de la Saskatchewan.

Les joueurs de ligne offensive Cyrille Hogan-Saindon (Laval) et Joshua Archibald (McGill) ont quant à eux été sélectionnés respectivement par le Rouge et Noir d’Ottawa au 11e rang et par les Lions de la Colombie-Britannique au 23e rang.

Le repêchage global

Ce sont également les Alouettes qui avaient donné le coup d’envoi au repêchage global, mardi après-midi, eux qui détenaient le premier choix. Ils ont choisi l’ailier défensif nigérien Kingsley Jonathan avec cette sélection.

Comme Tyrell Richards, Jonathan a joué son football universitaire avec l’Orange de l’Université de Syracuse. Il a toutefois récemment signé un contrat à titre de joueur autonome avec les Bills de Buffalo, avec lesquels il tentera sa chance dans la NFL.

Avec leurs deux autres choix dans le repêchage global, les Alouettes ont choisi l’ailier rapproché néerlandais Thomas Odukoya (Université Eastern Washington) et le botteur australien Kirk Christodoulou (Université de Pittsburgh).