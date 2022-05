Les Alouettes ont acquis le tout premier choix du repêchage de mardi soir, a confirmé un membre de l’organisation à La Presse. La sélection appartenait auparavant aux Elks d’Edmonton.

Miguel Bujold La Presse

En retour du premier choix de l’encan, les Alouettes ont échangé la quatrième sélection du repêchage, ainsi que les droits sur le joueur de ligne offensive Carter O’Donnell, qui a passé les deux dernières saisons sur l’équipe de réserve des Colts d’Indianapolis dans la NFL. Les Alouettes avaient choisi O’Donnell en troisième ronde il y a deux ans.

Le secondeur Tyrell Richards est considéré comme le meilleur espoir de la cuvée de 2022. Le Montréalais Enock Makonzo, un autre secondeur, pourrait également être dans la mire des Alouettes.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES ALOUETTES Les Alouettes ont cédé le plaqueur Cameron Lawson (notre photo) et leur 13e choix aux Blue Bombers.

Danny Maciocia a complété une autre transaction importante en faisant l’acquisition d’un autre premier choix, le neuvième et dernier de la ronde. Les Blue Bombers ont obtenu le joueur de ligne défensive Cam Lawson et le 13e choix au total, alors que les Oiseaux ont reçu les neuvième et 18e sélections du repêchage.

C’est donc dire que les Alouettes possèdent actuellement le premier, le neuvième et le 18e choix du repêchage canadien, qui s’amorcera à 20 h, mardi soir. Les deux premiers tours de celui-ci seront diffusés sur les ondes de RDS.