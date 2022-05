PHOTO ED ZURGA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Saints de La Nouvelle-Orléans et Tyrann Mathieu se seraient entendus sur les termes d’un contrat de trois ans et 33 millions US selon ce qu’a appris l’Associated Press.

Dave Skretta Associated Press

La source de l’agence américaine a confirmé l’entente d’abord rapportée par ESPN.com sous le couvert de l’anonymat, puisque le contrat n’est pas encore signé. Il comprendrait 18 millions garantis, un investissement de taille pour un demi de sûreté qui aura 30 ans la semaine prochaine.

Les Saints cherchaient de l’aide à cette position depuis que Marcus Williams a profité de l’autonomie pour prendre la direction de Baltimore et que Malcolm Jenkins a pris sa retraite en mars. Le seul demi défensif qu’ils ont repêché est Alontae Taylor, au deuxième tour, mais on s’attend à ce qu’il demeure à sa position naturelle de demi de coin.

En embauchant Mathieu après la date limite de lundi, il ne comptera pas dans le calcul des choix compensatoires que devraient verser les Saints.

Mathieu a passé les trois dernières saisons à Kansas City, où il a aidé les Chiefs à disputer trois finales d’Association, deux Super Bowls, dont une victoire. Il est devenu clair qu’il ne retournerait pas à Kansas City quand les Chiefs ont embauché le demi de sûreté Justin Reid.