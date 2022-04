PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Quelles sont les probabilités que le premier tour du repêchage de la NFL jeudi soir se déroule exactement comme on l’aura prédit ? Zéro. Comme dans absolument aucune chance. Mais comme le veut la tradition, votre journaliste football s’est prêté au jeu en tentant de prédire l’allure du premier tour du repêchage, un exercice communément appelé un mock draft.

Miguel Bujold La Presse

1. Jaguars de Jacksonville

Travon Walker (ailier défensif) : Selon les rumeurs et les cotes de paris, les Jaguars opteront pour Walker au sommet du repêchage. Le fait qu’ils aient conclu une entente à long terme avec leur bloqueur à gauche, Cam Robinson, dans les dernières heures confirme pratiquement qu’ils opteront pour un chasseur de quarts.

2. Lions de Detroit

Aidan Hutchinson (ailier défensif) : Hutchinson a joué son football universitaire dans la cour des Lions au sein des Wolverines du Michigan. Son arrivée comblerait une faiblesse évidente dans la formation de Dan Campbell.

3. Texans de Houston

Ikem Ekwonu (bloqueur) : Ekwonu pourrait s’avérer le meilleur joueur de ce repêchage. Il n’est pas très grand pour un bloqueur à gauche (6 pi 4 po), mais dans le pire des cas, il devrait devenir l’un des meilleurs gardes de la NFL pour les 10 prochaines années.

4. Jets de New York

Kayvon Thibodeaux (ailier défensif) : Les Jets ont besoin d’aide à plusieurs positions. Puisqu’ils détiennent également le 10e choix du premier tour, ils pourraient d’abord s’assurer de mettre la main sur un bon chasseur de quarts à la suite des sélections de Hutchinson et de Walker.

5. Giants de New York

Kyle Hamilton (demi de sûreté) : Comme leurs cousins new-yorkais, les Giants possèdent deux choix dans le top 10 et pourraient emprunter plusieurs avenues avec cette sélection. Meilleur demi de sûreté du repêchage, Hamilton améliorerait une tertiaire qui manque de talent.

6. Panthers de la Caroline

Kenny Pickett (quart-arrière) : Malgré les rumeurs voulant que les Panthers reluquent les meilleurs bloqueurs disponibles, ils sélectionneront probablement un quart-arrière. Lequel ? Pickett semble être la valeur la plus sûre.

7. Giants de New York

Evan Neal (bloqueur) : Si Neal est toujours libre au septième choix, il sera très difficile pour les Giants de l’ignorer. L’ancien du Crimson Tide formerait une très bonne paire de jeunes bloqueurs avec Andrew Thomas.

8. Falcons d’Atlanta

Malik Willis (quart-arrière) : Les Falcons n’ont actuellement que deux quarts-arrières sous contrat : Marcus Mariota et Feleipe Franks. Willis pourrait passer sa première saison dans un rôle de réserviste derrière Mariota et son style de jeu rappelle celui de Michael Vick, qui avait été le premier choix des Falcons et le premier du repêchage de 2001.

9. Seahawks de Seattle

Jordan Davis (plaqueur) : La sélection d’un quart-arrière est possible, mais les Seahawks pourraient également choisir un pilier pour leur défense en Davis ou un demi de coin de premier plan comme Ahmad Gardner ou Derek Stingley fils.

10. Jets de New York

Ahmad Sauce Gardner (demi de coin) : Certains experts croient que les Jets repêcheront Gardner avec le 4e choix, alors s’il est toujours disponible au 10e rang, les Jets n’hésiteront probablement pas à le choisir.

11. Commanders de Washington

Drake London (ailier espacé) : Les Commanders doivent améliorer leur groupe de receveurs et on dit que London serait dans leur ligne de mire.

12. Vikings du Minnesota

Derek Stingley fils (demi de coin) : Stingley fils aurait probablement été sélectionné plus haut qu’au 12e rang s’il ne s’était pas blessé à un pied au début de la saison dernière. Il a le talent pour devenir une superétoile.

13. Texans de Houston

Garrett Wilson (ailier espacé) : Les Texans veulent donner une chance légitime à leur quart-arrière Davis Mills de s’établir comme le partant à long terme. L’ajout d’un receveur de talent comme Wilson faciliterait certainement sa tâche.

14. Ravens de Baltimore

Charles Cross (bloqueur) : En plus de l’incertitude qu’il y a avec le bloqueur Ronnie Stanley, qui a raté presque toutes les deux dernières saisons, les Ravens ont besoin d’aide sur leur ligne offensive. Cross est une carte cachée du repêchage et pourrait être choisi beaucoup plus rapidement qu’au 14e rang.

15. Eagles de Philadelphie

Jameson Williams (ailier espacé) : Pour la deuxième année de suite, les Eagles opteront pour un ailier espacé explosif de l’Université de l’Alabama. Williams et DeVonta Smith donneraient toutes sortes de difficultés aux tertiaires adverses lorsque le premier sera guéri de sa blessure à un genou.

16. Saints de La Nouvelle-Orléans

Matt Corral (quart-arrière) : Afin d’obtenir ce choix des Eagles, les Saints ont entre autres sacrifié leur premier choix de 2023 et leur troisième de cette année. Comme les Saints sont détenteurs de la 16e et de la 19e sélection, il serait donc assez étonnant qu’ils ne choisissent pas un quart-arrière.

17. Chargers de Los Angeles

Trevor Penning (bloqueur) : Un an après avoir repêché le bloqueur à gauche Rashawn Slater au premier tour, les Chargers trouveront cette fois leur bloqueur à droite. Ils s’assureraient ainsi de bien protéger Justin Herbert pour les 5 à 10 prochaines années.

18. Eagles de Philadelphie

Jermaine Johnson (ailier défensif) : Brandon Graham est en fin de carrière et Derek Barnett n’est pas un chasseur de quarts de premier plan. L’arrivée de Johnson pourrait élever un front défensif respectable au rang des bons de la Nationale.

19. Saints de La Nouvelle-Orléans

Treylon Burks (ailier espacé) : Corral est particulièrement habile pour les passes de 20 verges et moins et Burks pourrait faire des ravages dans les zones courtes et intermédiaires grâce à son gabarit de 6 pi 3 po et 230 lb.

20. Steelers de Pittsburgh

Desmond Ridder (quart-arrière) : Si Pickett, Willis et Corral ont déjà été repêchés, la décision des Steelers sera plus facile à prendre. Ce qui semble très probable, c’est que Kevin Colbert choisira un quart-arrière à son dernier repêchage avant la retraite, lui qui occupe le poste de DG depuis plus de deux décennies.

21. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Andrew Booth fils (demi de coin) : Bill Belichick a toujours été doué pour trouver de bons demis défensifs. Après les départs de Stephon Gilmore et de J. C. Jackson, la sélection d’un demi de coin au premier tour serait logique.

22. Packers de Green Bay

Chris Olave (ailier espacé) : Avec le choix de premier tour obtenu des Raiders en retour de Davante Adams, les Packers mettront la main sur un receveur de talent pour Aaron Rodgers. Et Olave devrait contribuer rapidement grâce à la qualité de ses tracés de passe.

23. Cardinals de l’Arizona

Jahan Dotson (ailier espacé) : Les Cardinals pourraient très bien opter pour un chasseur de quarts, mais Dotson donnerait une arme de plus à Kyler Murray, qui devra élever son niveau de jeu d’un autre cran afin que les Cards puissent gagner dans les éliminatoires.

24. Cowboys de Dallas

Daniel Faalele (bloqueur) : La ligne offensive des Cowboys doit être rajeunie et l’équipe de Jerry Jones aime généralement que ses joueurs de ligne en attaque soient très imposants. Faalele mesure 6 pi 8 po et pèse 387 lb… Il pourrait remplacer La’el Collins comme bloqueur à droite.

25. Bills de Buffalo

Kenyon Green (garde) : Green est considéré comme le meilleur garde de la cuvée de 2022 et les Bills doivent absolument s’améliorer à cette position.

26. Titans du Tennessee

Trey McBride (ailier rapproché) : Malgré leur embauche du vétéran Austin Hooper, les Titans aimeraient sûrement greffer un joueur complet comme McBride à leur attaque. L’ailier rapproché pourrait avoir un impact aussi important sur le jeu aérien que sur le jeu au sol, un facteur considérable lorsqu’on peut compter sur un porteur comme Derrick Henry.

27. Buccaneers de Tampa Bay

Zion Johnson (garde) : Un bloqueur chez les Eagles de Boston College, Johnson sera probablement muté au poste de garde dans la NFL puisqu’il ne mesure que 6 pi 3 po. Les Bucs ont obtenu Shaq Mason, des Patriots, pour remplacer Alex Cappa (Bengals), mais doivent également trouver un successeur à Ali Marpet, qui a pris sa retraite.

28. Packers de Green Bay

Devonte Wyatt (plaqueur) : Les Packers pourraient choisir de renflouer leur ligne offensive, mais puisqu’ils réussissent souvent à le faire en dénichant des perles dans les rondes tardives, Wyatt serait un candidat intéressant s’il est toujours disponible. Il améliorerait le front défensif des Packers grâce à sa polyvalence.

29. Chiefs de Kansas City

George Pickens (ailier espacé) : S’ils conservent leurs deux choix de premier tour, il serait très étonnant que les Chiefs ne sélectionnent pas un receveur afin de remplacer une partie de la contribution de Tyreek Hill, qui a été échangé aux Dolphins il y a quelques semaines. Pickens est très talentueux, mais a subi quelques blessures dans la NCAA.

30. Chiefs de Kansas City

Trent McDuffie (demi de coin) : Russell Wilson, Justin Herbert et Derek Carr font tous partie de la division des Chiefs, alors l’ajout d’un autre bon demi de coin n’aurait rien d’un luxe pour une équipe qui a notamment perdu les services de Charvarius Ward (49ers) au cours de la saison morte.

31. Bengals de Cincinnati

Kair Elam (demi de coin) : Après avoir amélioré leur ligne offensive sur le marché des joueurs autonomes, les Bengals pourraient fort bien décider d’ajouter une pièce importante à une tertiaire qui manque un peu de profondeur.

32. Lions de Detroit

Carson Strong (quart-arrière) : Les Lions prendront un risque avec un quart-arrière qui pourrait s’avérer le meilleur passeur pur de l’encan. Strong serait choisi beaucoup plus tôt s’il était plus mobile. Sam Howell pourrait être une autre option si les Lions choisissent effectivement de repêcher un quart-arrière avec ce choix.