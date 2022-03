Les Alouettes ont officiellement annoncé, jeudi après-midi, que leur prochain camp d’entraînement se tiendrait à Trois-Rivières. L’équipe montréalaise s’entraînera donc au stade Diablos du 15 mai au 2 juin.

Miguel Bujold La Presse

« On n’était pas sortis de Montréal pour le camp d’entraînement depuis cinq ans et c’était un souhait de l’organisation [d’en sortir]. On souhaite être l’équipe de la province et, pour nous, c’est un geste très concret pour le démontrer », a commenté le président des Alouettes, Mario Cecchini, lors d’une conférence de presse au cégep de Trois-Rivières.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Mario Cecchini

« On voulait poser un geste concret pour démontrer qu’on est l’équipe du Québec et que c’est ce qu’on souhaite être. »

Le camp des Alouettes s’est déroulé à Montréal au cours des dernières années, et à Sherbrooke, sur le campus de l’Université Bishop’s, dans la première moitié des années 2010. Lorsque l’organisation a décidé de sortir de Montréal, le choix de Trois-Rivières a rapidement fait l’unanimité.

C’est la seule ville qu’on a visitée. On a commencé par Trois-Rivières et, ce n’est pas de la frime, on a été séduits par l’enthousiasme démontré. On s’est sincèrement sentis désirés et on a senti que les gens voulaient qu’on vienne ici. Mario Cecchini, président des Alouettes

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, semblait effectivement très enthousiaste de la venue des Alouettes dans sa ville, notant par ailleurs qu’il n’y a pas si longtemps, les matchs de football les plus importants à Trois-Rivières étaient disputés dans un stade de baseball. Le stade Diablos a été rénové au cours des dernières années.

« On a maintenant un stade exceptionnel, qui est tout sauf gênant. On est heureux, et c’est avec beaucoup de fierté qu’on offre ce stade à notre équipe québécoise, l’équipe québécoise de la LCF. Celle qu’on a regardée jouer au Stade olympique, au stade McGill, celle qui nous a permis de vivre des moments extraordinaires, notamment grâce à vous, monsieur Calvillo », a dit le maire en regardant en direction d’Anthony Calvillo, qui était sur place pour l’annonce.

Je suis peut-être chauvin, mais à Trois-Rivières, on sait recevoir, et ça, je vous le garantis. Vous ne le regretterez pas. Et je veux déjà vous remercier pour l’impact que vous allez avoir sur nos jeunes. Sur les jeunes qui se demandent ce que ça donne d’aller à l’école. Ça donne l’occasion particulière de faire du sport jusqu’au plus haut niveau. Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Lamarche conserve lui-même un précieux souvenir du passage d’équipes professionnelles dans sa ville.

« En 1984 ou 1985, on avait eu un match entre le Canadien et les Nordiques au Colisée, et j’ai encore une carte de Normand Rochefort chez nous qui date de ce moment-là. Ça marque, et c’est ça qu’on veut. On veut inscrire chez nos jeunes une tradition reliée à la santé, aux bonnes pratiques, et on ne peut pas faire mieux que par le sport.

« Au niveau du rayonnement, c’est un grand coup pour Trois-Rivières. »

Ouvert au public

Contrairement à l’année dernière, alors que le camp était fermé au public en raison de la situation pandémique, les amateurs pourront assister aux entraînements des Alouettes à compter du 15 mai.

Actuellement en voyage pour célébrer ses 25 ans de mariage, Danny Maciocia avait enregistré un mot pour les gens de Trois-Rivières dans lequel il a souligné la riche histoire des Diablos du cégep de Trois-Rivières.

« Je pense à des gens comme Pierre Vercheval, qui fait partie du Temple de la renommée, et à coach [Jacques] Dussault, alors vous avez un historique incroyable », a dit le directeur général des Alouettes.

« Pouvoir passer quelques semaines avec vous sera une expérience incroyable. »

Il reste à déterminer si cette association entre les Alouettes et Trois-Rivières deviendra un rendez-vous annuel. Cecchini a toutefois donné l’assurance que l’organisation montréalaise garderait un lien fort avec la ville de la Mauricie.

Je souhaite que Trois-Rivières respire football pendant les trois semaines du camp, mais aussi avant et après. Mario Cecchini

« Parce que ce qu’on promet, ce n’est pas seulement de venir ici, de faire le camp et de repartir. Nous serons vraiment présents et nous serons ouverts à vos invitations, que ce soit avec les écoles pour faire profiter du football aux jeunes, ou que ce soit avec les commerçants. On sera très ouverts et présents. »

L’Université du Québec à Trois-Rivières accueillera quant à elle les joueurs à l’extérieur du terrain puisque les résidences de l’établissement serviront à héberger les membres de l’organisation des Alouettes.

Les Oiseaux disputeront leur premier match préparatoire le 28 mai contre les Tiger-Cats à Hamilton. Leur deuxième et dernier match préparatoire aura lieu à Montréal face au Rouge et Noir d’Ottawa, le 3 juin. Ils amorceront leur saison à Calgary, le 9 juin, et joueront leur premier match à domicile le 23 juin face aux Roughriders de la Saskatchewan.