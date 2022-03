(Kansas City) Les Chiefs de Kansas City auraient échangé l’ailier espacé Tyreek Hill aux Dolphins de Miami en retour de nombreux choix au repêchage, mercredi, et la formation floridienne lui aurait consenti un contrat de quatre ans et 120 millions US, selon une personne au fait de la décision qui a discuté avec l’Associated Press.

Dave Skretta Associated Press

Les Chiefs auraient acquis les choix de premier, deuxième et quatrième tours des Dolphins au repêchage de cette année, en plus de mettre la main sur leurs choix de quatrième et sixième rondes l’an prochain, a précisé cette personne à l’AP sous le couvert de l’anonymat puisque les détails de la transaction n’ont pas été officialisés.

L’agent de Hill, Drew Rosenhaus, a indiqué qu’un montant de 72,2 millions du nouveau contrat avec les Dolphins est garanti.

Les Chiefs discutaient avec Hill d’une prolongation de contrat, notamment parce qu’ils espéraient obtenir une certaine flexibilité au niveau du plafond salarial. Mais les pourparlers se sont embourbés ces derniers jours, et les représentants de Hill ont exigé une transaction. Plusieurs offres en provenance des quatre coins de la ligue ont rapidement été déposées, et ce sont finalement les Dolphins qui ont remporté la cagnotte.