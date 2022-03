Les Browns de Cleveland rêvaient d’obtenir Deshaun Watson dans une transaction avec les Texans de Houston. Le quart-arrière les a rencontrés, mais a finalement décidé de les exclure comme option.

Miguel Bujold La Presse

Allez savoir si c’était en vue de l’arrivée potentielle de Watson et de son contrat, mais les Browns ont même libéré le centre J. C. Tretter et l’ailier rapproché Austin Hooper, pourtant deux bons joueurs. Ils semblaient y croire.

Mais la pire chose à être ressortie du flirt des Browns avec Watson, c’est que ça aurait convaincu Baker Mayfield d’exiger une transaction. Le quart-arrière a même remercié les partisans des Browns sur les réseaux sociaux dans ce qui avait tout d’un au revoir.

PHOTO ZACH BOLINGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Deshaun Watson

Une source de l’organisation des Browns aurait dit au vétéran journaliste Chris Mortensen (ESPN) que Mayfield ne serait plus avec l’équipe dans un proche avenir parce que les Browns voulaient un adulte comme quart-arrière…

Or, un peu plus tard, Tom Pelissero (NFL Media) a écrit que les Browns avaient offert à Mayfield d’aller le rencontrer chez lui au Texas afin de discuter, mais que le quart aurait refusé jugeant que les ponts avaient été brûlés. Le tout premier choix du repêchage de 2018 ne veut plus jouer à Cleveland, mais on dit que les Browns ne voudraient pas l’échanger. Difficile d’y voir clair.

Même si la demande pour Mayfield ne serait probablement pas très forte, il pourrait intéresser certaines équipes, dont celles qui ne réussiront pas à obtenir Watson. Actuellement, les trois équipes toujours en lice dans le derby Watson seraient les Panthers de la Caroline, les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Falcons d’Atlanta.

Si Watson devait choisir les Falcons et que les Texans acceptaient leur offre, Matt Ryan serait un autre quart-arrière qui deviendrait disponible. Les Browns pourraient-ils avoir de l’intérêt pour le passeur de 36 ans ? Ou pour Jimmy Garoppolo, qui n’a toujours pas été échangé par les 49ers de San Francisco ? Derek Carr ? Un choix au repêchage en avril prochain ?

Von Miller, l’exception

Le marché des joueurs autonomes est relativement calme cette année. Des dizaines de bons joueurs n’ont toujours pas conclu d’entente et la très grande majorité des contrats qui ont été octroyés sont d’une durée de trois ans ou moins et, de façon générale, les salaires consentis ne sont pas démesurés en comparaison avec ce que l’on voit normalement.

Sauf peut-être un.

En apprenant, mercredi soir, que Von Miller venait d’accepter un contrat de six ans d’une valeur potentielle de 120 millions des Bills de Buffalo, bien des gens ont sursauté et se sont demandé si on était revenu en 2015 ou en 2016… Miller aura 33 ans le 26 mars et amorcera sa 12e saison en septembre.

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Von Miller

Les probabilités que le secondeur extérieur dispute six autres saisons et qu’il touche 120 millions sont bien sûr faibles. Après qu’Ian Rapoport, du NFL Network, eut rapporté la nouvelle du contrat, Adam Shefter (ESPN) nous a ensuite appris que Miller était tout de même assuré de toucher 51 millions. C’est énorme pour un joueur qui n’a pas atteint le plateau des 10 sacs dans une saison depuis 2018.

Mais si les Bills ont accepté de lui accorder ce contrat, c’est parce que d’autres clubs étaient prêts à lui donner autant ou presque. Les Rams de Los Angeles, qui ont échangé leur deuxième et leur troisième choix en avril aux Broncos de Denver afin de l’obtenir, espéraient garder Miller.

Les Cowboys de Dallas étaient également intéressés à l’embaucher après la volte-face de Randy Gregory. Ce dernier aurait accepté une offre de 70 millions pour cinq ans pour demeurer à Dallas avant de faire faux bond aux Cowboys en acceptant plutôt la même offre des Broncos de Denver.

Miller a été très bon lors des éliminatoires et a été une pièce importante dans la conquête des Rams. La présence d’Aaron Donald sur la ligne défensive de ceux-ci a toutefois été un facteur considérable dans le succès de Miller, qui n’était pas la priorité des lignes offensives adverses.

Cela étant dit, les Bills avaient besoin d’un chasseur de quarts de premier plan. Leur défense est bonne, mais il lui manquait un petit quelque chose pour devenir dominante. Miller pourrait être ce quelque chose. Il aidera assurément une formation qui fera partie des principaux aspirants au Super Bowl en 2022. Il reste toutefois à voir s’il sera capable d’être productif durant toute la saison et pour plusieurs années.

Robinson avec les Rams

Comme Von Miller, Odell Beckham fils ne fera probablement plus partie des Rams la saison prochaine. L’équipe de Sean McVay a plutôt conclu une entente de trois ans d’une valeur de 46,5 millions avec un autre receveur, Allen Robinson, qui était considéré comme le meilleur ailier espacé disponible.

Robinson se joindra à Cooper Kupp et à Robert Woods, ce qui donnera le meilleur trio d’ailiers espacés de la ligue aux Rams. C’est probablement Beckham fils qui aurait obtenu ce contrat s’il ne s’était pas déchiré un ligament croisé antérieur en première demie du Super Bowl. Le receveur est actuellement libre de négocier avec l’équipe de son choix, mais on peut présumer que son pouvoir de négociation est faible compte tenu de sa blessure.