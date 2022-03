(Vancouver) Henry Burris est de retour dans la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Il s’est joint au personnel d’entraîneurs des Lions de la Colombie-Britannique à titre de conseiller à l’attaque.

L’ex-quart a passé les deux dernières campagnes au sein du personnel des Bears de Chicago, à titre d’entraîneur adjoint saisonnier (2020) et entraîneur au contrôle de la qualité en attaque (2021).

En passant chez les Lions, Burris se trouve ainsi réuni à Rick Campbell, qui a été entraîneur-chef du Rouge et Noir d’Ottawa de 2014 à 2019, remportant la coupe Grey avec Burris au poste de quart en 2016.

Âgé de 48 ans, Burris a joué dans la LCF avec les Stampeders de Calgary (1997-99, 2005-11), les Roughriders de la Saskatchewan (2000, 2003-04), les Tiger-Cats de Hamilton (2012-13) et le Rouge et Noir (2014-16). L’Américain de l’Oklahoma a aussi passé deux saisons dans la NFL, avec les Packers de Green Bay (2001) et les Bears (2002).

Deux fois joueur par excellence de la LCF, Burris a remporté trois coupes Grey, étant nommé joueur par excellence du match ultime en deux occasions, en 2008 et 2016.

Burris a lancé pour 63 369 verges (troisième plus haut total de l’histoire) et 373 passes de touché en plus d’ajouter 5653 verges au sol et marquer 68 majeurs. Il a été admis au Temple de la renommée du football canadien en 2020.