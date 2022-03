Après vous avoir présenté dans notre numéro de dimanche 10 joueurs offensifs de qualité qui devraient obtenir leur pleine autonomie à compter de mercredi à 16 h, en voici 10 du côté défensif qui devraient également générer beaucoup d’intérêt sur le marché des joueurs autonomes.

Miguel Bujold La Presse

Les 32 équipes de la NFL pourront négocier avec des joueurs autonomes potentiels dès lundi et elles auront passablement de choix si elles souhaitent améliorer leur tertiaire ou greffer un bon chasseur de quarts à leurs effectifs.

VON MILLER (secondeur extérieur, Rams de Los Angeles)

Comme on a pu le constater de nouveau lors des récentes éliminatoires, Miller est toujours au sommet de sa forme dans les moments importants. Quelques jours avant sa deuxième victoire en carrière au Super Bowl, Miller a toutefois avoué que son cœur était toujours avec les Broncos de Denver, qui l’ont échangé aux Rams en retour de deux choix au repêchage l’automne dernier. Les Broncos pourraient-ils tenter de le rapatrier ? L’acquisition de Russell Wilson a certainement démontré qu’ils veulent gagner rapidement, c’est donc une possibilité qui ne peut être exclue. Miller et Bradley Chubb formaient et formeraient de nouveau une très bonne paire de chasseurs de quarts.

CHANDLER JONES (ailier défensif, Cardinals de l’Arizona)

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chandler Jones

À l’exception des demis de coin et des demis de sûreté, c’est chez les chasseurs de quarts que les équipes retrouveront le plus d’options intéressantes lorsque le marché des joueurs autonomes se mettra en branle. Si l’on exclut sa première en 2012 et celles de 2014 et de 2020, alors qu’il a raté un total de 17 matchs, Jones a totalisé 94,5 sacs en 7 saisons, une moyenne de 13,5. On parle donc de l’un des plus redoutables chasseurs de quarts du circuit. Certains facteurs pourraient toutefois nuire à l’ancien premier choix, notamment son âge (32 ans) et le fait qu’il y aura plusieurs bons ailiers défensifs disponibles, autant sur le marché des joueurs autonomes que lors du prochain repêchage.

HAASON REDDICK (ailier défensif, Panthers de la Caroline)

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @JNAY_LSS Haason Reddick

Contrairement à Miller et à Jones, Reddick n’a peut-être pas encore atteint son apogée comme joueur. Reconnu pour sa polyvalence tôt dans sa carrière, Reddick semble enfin avoir trouvé le rôle qui lui convient le plus après cinq saisons dans la NFL : exercer de la pression sur le passeur. Pas particulièrement imposant pour un ailier défensif (6 pi 1 po et 235 lb), Reddick a réussi 23,5 sacs au cours de ses deux dernières saisons. Un ancien premier choix des Cardinals, en 2017, Reddick pourrait obtenir son autonomie pour la deuxième année de suite, lui qui avait signé un contrat d’une seule saison avec la Caroline l’an dernier.

AKIEM HICKS (plaqueur, Bears de Chicago)

PHOTO TIRÉE DU COM PTE TWITTER @KIWI_FILMMAKER Akiem Hicks

L’un des rares joueurs américains à avoir joué leur football universitaire au Canada (Université de Regina), Hicks a évolué dans l’ombre de Khalil Mack au cours des dernières années, mais a peut-être été le joueur le plus constant de la défense des Bears, qui pouvait compter sur plusieurs bons éléments. Hicks est extrêmement explosif à la ligne de mêlée pour un colosse de 6 pi 4 po et 335 lb et son jeu de mains donne du fil à retordre aux gardes et aux centres qui doivent le contenir. Il est également très bon contre la course. Pour les équipes qui seront à la recherche d’un plaqueur capable d’améliorer leur défense au sol, le nom de Hicks viendra probablement au sommet de leur liste. Il devrait devenir un homme très, très riche sous peu.

DE’VONDRE CAMPBELL (secondeur, Packers de Green Bay)

PHOTO BRACE HEMMELGARN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS De’Vondre Campbell

Après cinq saisons respectables avec les Falcons et les Cardinals, Campbell a considérablement élevé son niveau de jeu en 2021. Il a mené les Packers avec 102 plaqués individuels, surpassant son sommet en carrière de 75 qu’il avait établi en 2019. Un rendement qui lui a valu une place dans l’équipe d’étoiles (All Pro) de la NFL. Également très bon en couverture de passe, Campbell peut-il maintenir son niveau de jeu de 2022 durant plusieurs saisons ? C’est la question à laquelle devront répondre les clubs qui songeront à l’embaucher. Les clubs qui seront à la recherche d’une force stabilisatrice au milieu de leur défense pourront se tourner vers deux vénérables vétérans, Bobby Wagner ou Dont’a Hightower. Ce dernier a remporté trois fois le Super Bowl avec les Patriots, alors que Wagner a été un exemple de constance et d’excellence durant la décennie qu’il a passée chez les Seahawks. Wagner aura peut-être déjà trouvé preneur au moment où vous lirez ces lignes puisqu’il a été libéré par les Seahawks et pouvait déjà s’entendre avec l’équipe de son choix depuis mardi.

J. C. JACKSON (demi de coin, Patriots de la Nouvelle-Angleterre)

PHOTO JOHN BAZEMORE, ASSOCIATED PRESS J. C. Jackson

La décision des Patriots de ne pas avoir désigné Jackson comme joueur de franchise afin de le garder dans leur équipe pour au moins une autre saison a été un peu étonnante. Jackson sera libre comme l’air dans quelques jours, lui qui serait à la recherche d’un salaire annuel comparable à celui de Jalen Ramsey (20 millions). Le marché des joueurs autonomes offrira une bonne cuvée de demis de coin cette année, mais Jackson est un cran au-dessus des autres qui seront disponibles. Son futur contrat devrait le démontrer. Jackson, qui n’a jamais été repêché, totalise déjà 25 interceptions en 4 saisons dans la NFL, dont 8 la saison dernière.

STEPHON GILMORE (demi de coin, Panthers de la Caroline)

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @CHARGERSCORE Stephon Gilmore

Si Jackson quitte les Patriots, ce serait donc les deux membres de leur excellent duo de demis de coin qui auraient changé d’adresse en moins d’un an. Gilmore, qui a été échangé aux Panthers la saison dernière, aura 32 ans en septembre prochain et il est toujours risqué d’accorder des contrats substantiels à des demis de coin qui sont dans la trentaine. Cela dit, Gilmore demeure un bon joueur qui serait assurément en mesure d’aider une équipe aspirante pour quelques autres saisons. Si Bill Belichick a accepté de lui consentir un contrat de 65 millions pour cinq ans afin de le sortir de Buffalo en 2017, c’est sûrement parce que Gilmore est un joueur intelligent. Il devrait donc savoir apporter les ajustements nécessaires à son jeu afin de combler un éventuel manque de vitesse.

CHARVARIUS WARD (demi de coin, Chiefs de Kansas City)

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @DYNYELBRYANT Charvarius Ward

Plus on regarde Ward jouer, plus on l’apprécie. Les Chiefs possèdent deux autres bons demis de coin en L’Jarius Sneed et Rashad Fenton, alors les probabilités sont fortes qu’ils laisseront Ward changer de camp. Robuste et bon en couverture, Ward commet peu d’erreurs et semble toujours parfaitement concentré sur ses assignations. En contrepartie, on dit qu’il n’est pas le plus habile en défense de zone. Comme J.C. Jackson, Ward n’a jamais été repêché et ce type de joueurs connaissent rarement des baisses de régime marquées, ayant dû travailler d’arrache-pied pour obtenir leur place dans la NFL alors que rien ne leur a été donné. Carlton Davis III (Buccaneers), Darious Williams (Rams), Donte Jackson (Panthers), Kevin King (Packers), Joe Haden (Steelers) et Casey Hayward (Raiders) sont d’autres demis de coin qui seront libres de négocier leur prochain contrat à partir de lundi.

TYRANN MATHIEU (demi de sûreté, Chiefs de Kansas City)

PHOTO JAY BIGGERSTAFF, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Tyrann Mathieu

En plus de Ward, la tertiaire des Chiefs pourrait perdre Mathieu, le meneur du groupe et l’un des leaders émotifs de l’équipe. Comme chez les demis de coin, il y a de nombreux demis de sûreté qui seront libres de signer avec l’équipe de leur choix cette semaine, mais Mathieu est peut-être le plus complet parmi eux. Il reste toutefois à voir s’il recevra les offres auxquelles il semble s’attendre. Mathieu a réussi sa part de jeux clés depuis qu’il s’est amené à Kansas City il y a trois ans (13 interceptions et 2 touchés, notamment), mais est légèrement surévalué, si vous voulez mon avis. N’empêche, il fait partie du top 10 des demis de sûreté de la ligue.

JAYRON KEARSE (demi de sûreté, Cowboys de Dallas)

PHOTO RON JENKINS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jayron Kearse

Choix de septième tour des Vikings en 2016 et neveu de l’ancien joueur Jevon The Freak Kearse, Jayron Kearse a enfin émergé en 2021, à sa sixième saison et à sa première avec les Cowboys. Il a mené les Cowboys avec 101 plaqués au total et 67 plaqués individuels, devançant l’excellente recrue Micah Parsons. Il y aura des demis de sûreté disponibles pour tous les goûts cette semaine : Tyrann Mathieu est un joueur hybride que l’on peut utiliser dans plusieurs rôles ; Quandre Diggs (Seahawks) est un excellent voltigeur de centre dans les zones profondes ; Marcus Williams (Saints) est très bon en couverture ; Jordan Whitehead (Buccaneers) est un cogneur qui joue sans aucune crainte. Kearse, lui, se distingue par sa capacité à couvrir des ailiers rapprochés grâce à sa taille de 6 pi 4 po. Les Travis Kelce, George Kittle et Mark Andrews de ce monde, qui sont souvent trop rapides pour des secondeurs et trop imposants pour des demis de sûreté. En ce sens, Kearse représente une pièce rarissime sur l’échiquier et devrait être un joueur fortement recherché.