PHOTO JUSTIN REX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’ailier rapproché québécois Antony Auclair prolongera sa carrière avec les Texans de Houston, a annoncé son agent Sasha Ghavami, lundi.

La Presse Canadienne

Les clauses de l’entente n’ont pas été révélées officiellement, mais une source a confié qu’il s’agit d’une entente d’un an.

La personne s’est confiée dans l’anonymat, car Houston n’a pas annoncé l’entente.

« Félicitations @Auclair81 pour ta prolongation de contrat avec les @HoustonTexans ! », a écrit Ghavami sur Twitter.

La saison dernière, sa première avec les Texans, le joueur de 28 ans de Notre-Dame-des-Pins a capté cinq passes pour 47 verges de gains et un touché – son premier en carrière dans la NFL. Il l’a réussi dans une défaite de 25-22 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le 10 octobre dernier.

Athlète de six pieds six et 256 livres, Auclair contribue souvent à titre de bloqueur. Il s’est joint aux Texans en avril 2021, après avoir passé quatre saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay.

L’ex-joueur du Rouge et Or de l’Université Laval avait d’ailleurs profité de l’arrivée du quart étoile Tom Brady chez les Bucs en 2020 pour devenir le deuxième Québécois en autant de saisons – après Laurent Duvernay-Tardif avec les Chiefs de Kansas City en 2019 – à remporter le Super Bowl.

En 56 matchs dans la NFL, Auclair a amassé 131 verges en 15 attrapés.

Les Texans ont montré une fiche de 4-13 la saison dernière et de 4-12 en 2020.