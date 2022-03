PHOTO BRETT DUKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Qui l’eût cru ! Moins de deux mois après avoir pris sa retraite, Tom Brady annonce qu’il sera finalement de retour avec les Buccaneers de Tampa Bay pour la prochaine saison.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

« Ces deux derniers mois, j’ai réalisé que ma place est toujours sur le terrain et non dans les gradins, a écrit le quart-arrière étoile dans un tweet, dimanche soir. Ce moment viendra. Mais ce n’est pas maintenant. »

« J’aime mes coéquipiers et j’aime ma famille, qui me soutient, a-t-il ajouté. Ils rendent tout ça possible. Je serai de retour pour ma 23e saison à Tampa. Nous avons un travail à terminer. »

Après quelques jours de spéculations à la fin de janvier, Brady avait annoncé le 1er février qu’il mettait un terme à sa grande carrière en NFL. Dans une longue missive sur les réseaux sociaux, il avait remercié tous ceux qui ont joué un rôle dans son parcours.

« J’ai toujours cru que le football est un sport sans compromis – si tu n’es pas impliqué à 100 %, alors tu ne connaîtras pas le succès, et le succès c’est ce que j’adore dans notre sport », avait-il écrit à ce moment.

« J’ai de la difficulté à écrire ceci, mais voilà : je ne suis plus capable de m’impliquer totalement. J’ai adoré ma carrière dans la NFL, et maintenant je dois consacrer mon temps et mon énergie sur d’autres choses qui exigent mon attention », avait-il poursuivi.

Une décision annoncée quelques jours après l’élimination des Buccaneers, battus par les Rams de Los Angeles, qui allaient ensuite remporter le Super Bowl.

Un trophée que Brady avait soulevé pour la 7e fois un an plus tôt, couronnant d’un succès immédiat son aventure floridienne après 20 saisons à dominer avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (six sacres en neuf finales).

La nouvelle avait fait réagir, et c’est peu dire. Nombre d’anciens coéquipiers et d’acteurs du monde du football avaient publié photos et vidéos afin de lui souhaiter un bon repos auprès de sa famille.

Mais non. Le légendaire numéro 12 renfilera son uniforme et tentera de remporter un huitième championnat la saison prochaine.

Il faut dire que Brady avait souvent indiqué qu’il espérait jouer jusqu’à l’âge de 45 ans, au minimum. Il a même déjà parlé de la possibilité de poursuivre sa carrière jusqu’à 50 ans, lui qui fêtera ses 45 ans en août.

La saison dernière, Brady a été le meneur dans la NFL pour le nombre de verges gagnées par la voie des airs (5316), le nombre de passes de touché (43), les passes complétées (485) et les passes tentées (719).

Il est également le meneur en carrière pour le nombre de verges par la voie des airs (84 520) et pour le nombre de passes de touché (624). En 10 participations au Super Bowl, il a été nommé joueur par excellence à cinq reprises. Pourra-t-il répéter l’exploit ?