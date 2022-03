PHOTO DAVID BECKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Vikings du Minnesota ont retenu les services du quart-arrière Kirk Cousins pour deux ans, soit la dernière année restante à son contrat plus une prolongation d’un an au salaire de 35 millions US.

Dave Campbell Associated Press

L’équipe espère que leur quart-arrière va bénéficier de l’arrivée du nouvel entraîneur-chef Kevin O’Connell.

Les Vikings ont annoncé, dimanche, qu’une entente de principe avait été conclue avec Cousins pour prolonger son contrat actuel d’un an.

Ce nouvel accord prouve que Cousins aura eu raison de miser sur lui-même et ses performances sur le terrain. Cela démontre également que les Vikings n’ont pas l’intention d’entreprendre un processus de reconstruction sous sa nouvelle direction.

Selon une source bien au fait de l’entente, qui s’est confiée sous couvert de l’anonymat puisque les détails n’ont pas été dévoilés, Cousins va toucher 35 millions US en salaire garanti. Il détiendrait également une clause de non-échange.

L’entente prévoit un boni à la signature de 25 millions US dont le versement sera réparti sur quatre ans pour atténuer l’impact sur la masse salariale de l’équipe.