Une semaine avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NFL, l’action a repris de plus belle, mardi. Et comment !

Miguel Bujold La Presse

On s’attendait à ce que les choses bougent beaucoup chez les quarts-arrières cet hiver. Mardi, les deux plus importantes pièces de la valse des quarts sont tombées en place. Après plusieurs mois de spéculations au sujet de son avenir, Aaron Rodgers a choisi de demeurer avec les Packers de Green Bay. Quelques heures après qu’Ian Rapoport (NFL Network) eut sorti cette nouvelle, son concurrent Adam Shefter (ESPN) nous a appris que les Broncos de Denver et les Seahawks de Seattle avaient conclu une transaction monstre.

À la recherche d’un quart-arrière de premier plan depuis la retraite de Peyton Manning il y a six ans, les Broncos ont enfin obtenu leur homme. Après une brillante décennie dans l’uniforme des Seahawks, Russell Wilson poursuivra dorénavant sa carrière au Colorado.

Les Broncos étaient en excellente position pour mettre la main sur un quart de haut calibre. Leur masse salariale était approximativement 45 millions sous le plafond de 208 millions en vue de 2022 et les Broncos pouvaient se permettre de sacrifier des choix au repêchage, puisqu’ils possèdent déjà une bonne équipe sur papier.

En retour de Wilson et d’un choix de quatrième tour, les Broncos ont cédé deux choix de premier tour, deux de deuxième tour, un choix de cinquième tour, ainsi que le quart-arrière Drew Lock, l’ailier rapproché Noah Fant et le plaqueur Shelby Harris. Cher payé, mais c’était le prix pour mettre la main sur un joueur du calibre de Wilson.

En plus d’obtenir Lock, qui pourrait pourvoir leur poste de quart à court terme, les Seahawks seront quant à eux en excellente position afin de pouvoir repêcher leur quart d’avenir lors du prochain repêchage grâce aux choix obtenus des Broncos si c’est ce qu’ils souhaitent faire.

Wilson espérait jouer pour une équipe aspirante au Super Bowl, ce qui n’aurait probablement pas été le cas à Seattle, puisque les Seahawks sont en reconstruction. À Denver, Wilson jouera avec plusieurs bons jeunes joueurs offensifs, dont un solide groupe de receveurs, et les Broncos possèdent l’une des bonnes défenses du circuit.

Wilson, Mahomes et Herbert

C’est donc dire que Wilson et Patrick Mahomes partageront dorénavant la même division. La domination de Mahomes et des Chiefs de Kansas City dans l’Ouest de l’Américaine tire donc possiblement à sa fin.

En plus des Chiefs et des Broncos, Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles seront également à suivre, eux qui auraient conclu une nouvelle entente de trois saisons d’une valeur de 60 millions avec leur ailier espacé Mike Williams, mardi. Ces trois formations partagent leur division avec les Raiders de Las Vegas, qui ont terminé au deuxième rang de celle-ci et qui ont participé aux éliminatoires en 2021.

Les Raiders ont récemment embauché l’ancien coordonnateur offensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Josh McDaniels comme entraîneur-chef. Il sera intéressant de voir si les Raiders imiteront les Seahawks en échangeant Derek Carr au cours des prochains jours. Des rumeurs circulent à cet effet depuis quelques semaines.

Et si Tom Brady décidait de sortir de sa retraite pour aller rejoindre son pote McDaniels au Nevada ? Vous imaginez une division avec Mahomes, Wilson, Brady et Herbert ? Ce serait complètement dingue.

Rodgers et Adams de retour

Rodgers a confirmé qu’il serait de retour avec les Packers pour au moins une autre saison, mardi. Mais contrairement à ce qui avait été rapporté par Ian Rapoport plus tôt dans la journée, le quart-arrière n’aurait pas signé de nouveau contrat avec l’équipe qui l’avait repêché au premier tour il y a 17 ans. Rapoport avait rapporté que Rodgers et les Packers s’étaient entendus sur un nouveau pacte de quatre ans d’une valeur de 200 millions.

PHOTO LON HORWEDEL, ASSOCIATED PRESS Aaron Rodgers

Pour le moment, Rodgers doit toucher un salaire de 26,5 millions en 2022. Les Packers souhaitent toutefois assurément convertir la majeure partie de cette somme en boni à la signature, ce qui aurait pour effet de diminuer leur masse salariale pour la saison prochaine.

Les Packers étaient déjà plus de 27 millions au-dessus du plafond salarial avant même de désigner le receveur Davante Adams comme joueur de franchise, mardi, une décision qui assurera à ce dernier de toucher un salaire de 20,1 millions en 2022. L’organisation cherchera fort probablement à signer un contrat à long terme avec Adams, ce qui pourrait également permettre aux Packers d’améliorer leur situation sur le plan du plafond salarial.

D’une façon ou de l’autre, les Packers risquent de devoir se départir de plusieurs joueurs importants au cours de la prochaine semaine afin de satisfaire aux exigences du plafond salarial. La masse salariale de chacune des 32 équipes ne pourra excéder 208,2 millions à compter du début de la nouvelle année dans la NFL, le 16 mars à 16 h. Les Packers sont actuellement approximativement 47 millions au-dessus de la limite permise.

Les autres options

Pour les équipes désireuses d’ajouter un quart d’expérience à leur formation, notamment les Steelers de Pittsburgh et les Commanders de Washington, Derek Carr et Jimmy Garoppolo (49ers de San Francisco) pourraient être des options intéressantes. Sinon, le marché des joueurs autonomes s’ouvrira la semaine prochaine.

Quelques candidats devraient recevoir des offres intéressantes sur le marché de l’autonomie, dont Jameis Winston, Marcus Mariota et Mitch Trubisky. Ces trois quarts ont tous été repêchés au premier ou au deuxième rang de leur encan respectif et ne seront âgés que de 28 ans lorsque la prochaine saison s’amorcera. Ils pourraient s’avérer des paris intéressants à un prix raisonnable.