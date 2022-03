Le premier domino — et le plus important — est tombé dans la valse des quarts-arrières dans la NFL. Après des mois de rumeurs et de spéculations, Aaron Rodgers restera finalement à Green Bay.

Miguel Bujold La Presse

Selon Ian Rapoport, du NFL Network, Rodgers et les Packers auraient conclu une nouvelle entente de quatre ans d’une valeur de 200 millions. Rapoport rapporte que le quart-arrière serait assuré de toucher 153 millions de cette somme.

En signant un nouveau contrat avec les Packers, Rodgers les aidera au niveau du plafond salarial. Avec son contrat précédent, Rodgers devait compter pour 46,7 millions sur la masse salariale des Packers en 2022. En convertissant une bonne partie du salaire de Rodgers pour la prochaine saison en boni, les Packers devraient significativement diminuer ce montant, eux qui étaient approximativement 27 millions au-dessus de celui-ci avant de conclure leur nouveau pacte avec Rodgers.

Quelques équipes étaient très intéressées à obtenir Rodgers par voie de transaction. D’après les rumeurs qui ont circulé au cours du week-end, les Broncos de Denver, les Titans du Tennessee et les Steelers de Pittsburgh auraient tous sondé le terrain.

En fin de compte, Rodgers a choisi de demeurer avec l’équipe qui l’avait repêché il y a 17 ans. Joueur par excellence de la NFL lors des deux dernières saisons, Rodgers deviendra le joueur le mieux payé de la NFL avec un salaire annuel moyen de 50 millions si les informations de Rapoport sont exactes. Il devancera ainsi Patrick Mahomes (45 millions), des Chiefs de Kansas City.