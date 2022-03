Kwabena Asare et Kenneth Durden signent pour un an

(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont embauché le joueur de ligne offensive canadien Kwabena Asare et le demi défensif américain Kenneth Durden à des pactes d’un an, mardi.

La Presse Canadienne

Aware, faisant six pieds huit pouces et pesant 270 livres, a participé au camp d’entraînement des Stempeders de Calgary l’an dernier avant de rejoindre l’escouade d’entraînement des Alouettes au mois d’octobre.

Avant cela, il a passé trois saisons avec les Elks d’Edmonton après avoir été choisi en sixième ronde, 49e choix au total, de l’encan 2017 de la LCF.

Durden, âgé de 30 ans, s’est greffé aux Alouettes après avoir passé les six dernières saisons dans la NFL avec les Raiders de Las Vegas, les Giants de New York et les Titans du Tennessee.

« Nous venons d’ajouter deux joueurs d’expérience à notre alignement, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia par l’entremise d’un communiqué.

« Asare connaît bien notre circuit pour y avoir passé quelques années, tandis que Kenneth a amassé de la précieuse expérience professionnelle dans la NFL suite à une brillante carrière universitaire. Nous avons bien hâte de voir ses deux joueurs à l’œuvre dans quelques semaines. »