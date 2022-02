(Green Bay) Le quart-arrière Aaron Rodgers des Packers de Green Bay a remercié ses coéquipiers et entraîneurs actuels et anciens dans un message Instagram publié dans la foulée de spéculations sur l’avenir du joueur par excellence de la NFL.

Associated Press

Rodgers a révélé à l’issue de la saison qu’il essaierait de prendre une décision quant à ses intentions pour 2022 dans un délai relativement court plutôt que de faire traîner le processus. Le quadruple joueur par excellence a mentionné à l’époque qu’il n’avait exclu aucune option, y compris un retour avec les Packers pour une 18e saison, une retraite ou une demande d’échange.

Dans son message Instagram, lundi soir, Rodgers a remercié l’entraîneur des Packers Matt LaFleur et les quarts réservistes Jordan Love et Kurt Benkert ainsi que l’ancien coordinateur offensif des Packers Nathaniel Hackett et l’entraîneur des quarts Luke Getsy.

« Vous avez rendu chaque jour tellement agréable et je vous suis si reconnaissant pour les rires quotidiens et l’absence de stress auxquels vous avez contribué chaque semaine de l’année, a relaté Rodgers. Je vous aime. »

Hackett a quitté les Packers pour devenir l’entraîneur-chef des Broncos de Denver. Getsy est également parti pour devenir le coordinateur offensif des Bears de Chicago.

La liste des personnes que Rodgers a remerciées par leur nom comprend également ses coéquipiers Randall Cobb et David Bakhtiari des Packers.

« Pour mes coéquipiers, passés et actuels, vous êtes la cerise sur le beau gâteau que nous appelons notre travail : le football, a-t-il poursuivi. Les amitiés que nous avons développées vont transcender les années et je suis tellement reconnaissant pour le rôle que chacun de vous a joué pour rendre ma vie encore meilleure. Je vous aime les gars et je chéris les souvenirs que nous avons vécus ensemble. »

Le message était accompagné de diverses photos de Rodgers sur le terrain et à l’extérieur.

Rodgers a remporté son deuxième titre de joueur par excellence consécutif il y a moins de deux semaines. Les Packers ont compilé une fiche de 13-4 en saison régulière et ont remporté un troisième titre consécutif de la section Nord de l’Association nationale avant de s’incliner 13-10 à domicile contre les 49ers de San Francisco en éliminatoires.