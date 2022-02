Super Bowl LVI

Il ne faudrait pas oublier Matthew Stafford…

Ce sera la deuxième fois de l’histoire que deux anciens premiers choix s’affronteront lors du Super Bowl, dimanche soir, au SoFi Stadium à Los Angeles. Joe Burrow (Bengals de Cincinnati) et Matthew Stafford (Rams de Los Angeles) le feront six ans après que Cam Newton et Peyton Manning se sont rencontrés en finale lorsque les Broncos de Denver ont vaincu les Panthers de la Caroline.