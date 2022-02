Voici nos analyses de l’attaque des Bengals et de la défense des Rams à la veille du 56e Super Bowl.

Miguel Bujold La Presse

L’attaque des Bengals de Cincinnati

PHOTO DENNY MEDLEY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Joe Burrow

Quart-arrière

Joe Burrow possède toutes les forces que l’on souhaite voir chez un quart-arrière, dont le courage derrière sa ligne offensive. Bon nombre de quarts joueraient nerveusement derrière une ligne comme celle des Bengals, mais ce n’est pas le cas du tout de Burrow, qui devrait d’ailleurs peut-être se défaire du ballon plus rapidement parfois. La précision de Burrow est aussi bonne dans les trois zones : courte, médiane et profonde, et sa lecture du jeu est déjà un atout même s’il n’a que 29 matchs d’expérience dans la NFL. Il est visiblement très aimé de ses coéquipiers.

Ligne offensive

PHOTO DAVID KOHL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Comme quelques coéquipiers de la ligne offensive, le centre Trey Hopkins représente un maillon plutôt faible des Bengals.

Les Bengals peuvent-ils vraiment gagner le Super Bowl avec cette ligne offensive ? Si elle joue comme il y a deux semaines à Kansas City, oui. Si elle se fait plutôt malmener comme la semaine précédente au Tennessee, non. Chose certaine, contre Aaron Donald, Von Miller et le front défensif des Rams, la ligne devra recevoir de l’aide des ailiers rapprochés et des demis offensifs. L’option de jouer régulièrement avec six joueurs de ligne a sûrement même été sérieusement envisagée par Zac Taylor et les Bengals. Le côté gauche est correct avec le bloqueur Jonah Williams et le garde Quinton Spain, mais le reste de l’unité laisse sérieusement à désirer avec le centre Trey Hopkins, le garde à droite Hakeem Adeniji et le bloqueur à droite Isaiah Prince.

Demis offensifs

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Mixon

Joe Mixon est l’un des demis offensifs les plus polyvalents de la NFL et sera l’un des joueurs clés contre les Rams, et ce, autant comme porteur de ballon que comme receveur ou bloqueur. Mixon n’a pas encore connu un « gros » match dans les éliminatoires, ce qui n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour les Béliers. Mixon a porté le ballon 52 fois pour 190 verges (moyenne de 3,7) en trois matchs, des statistiques inférieures à ce qu’il produit normalement. Samaje Perine est utilisé sporadiquement, mais c’est son touché de 43 verges qui a changé l’allure du match de championnat de la Conférence américaine il y a deux semaines.

Receveurs

PHOTO DENNY MEDLEY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ja'Marr Chase

Ja’Marr Chase est déjà sur le point de devenir une super étoile. Un receveur au format compact (6’et 200 lb), Chase possède une bonne combinaison de vitesse, d’agilité et de robustesse. Particulièrement habile pour trouver les trous dans une défense, Chase est également difficile à plaquer. En incluant les éliminatoires, Tee Higgins a attrapé 155 passes en 33 matchs à ses deux premières saisons et cause toujours des ennuis à l’adversaire grâce à sa taille de 6’4. Très peu d’équipes ont la chance de compter sur un troisième ailier espacé du calibre de Tyler Boyd, qui pourrait profiter de confrontations individuelles avantageuses dimanche soir. Blessé à un genou lors du match à Kansas City il y a deux semaines, l’ailier rapproché C. J. Uzomah sera remplacé par Drew Sample dans la formation partante s’il doit rater la partie. Uzomah a capté 49 passes en saison et 13 dans les éliminatoires. Un deuxième choix en 2019, Sample a saisi 40 passes en 2020 alors qu’Uzomah avait raté 14 matchs.

La défense des Rams de Los Angeles

PHOTO TOMMY GILLIGAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS A’Shawn Robinson

Ligne défensive

Aaron Donald obtient toute la publicité et avec raison, mais il y a d’autres bons joueurs dans le front défensif des Rams. Après quatre saisons chez les Lions de Detroit, A’Shawn Robinson s’est amené à Los Angeles en 2020 et vient de connaître sa meilleure saison. Un colosse de 6 pi 4 po et 330 lb, Robinson s’illustre principalement contre le jeu au sol, et c’est la même chose pour le plaqueur Greg Gaines (6 pi 1 po et 312 lb). Donald, Robinson et Gaines sont très actifs au milieu de la première ligne de la défense et de les contenir sera tout un défi pour la ligne offensive des Bengals. Surtout lorsqu’on sait que les secondeurs extérieurs Von Miller et Leonard Floyd seront là, eux aussi.

Secondeurs

PHOTO NATHAN RAY SEEBECK, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Von Miller cause un échappé en frappant le quart Tom Brady, contre les Buccaneers, à Tampa Bay, le 23 janvier.

Bien qu’il soit techniquement un secondeur extérieur dans la défense des Rams, Von Miller est essentiellement un ailier défensif, dont la principale mission est de chasser le quart-arrière. Deuxième espoir choisi au repêchage de 2011, Miller n’est plus aussi dominant qu’il l’était à son apogée avec les Broncos de Denver, mais demeure un joueur d’impact. Leonard Floyd est l’autre secondeur extérieur et peut contribuer de bien des façons. Les secondeurs intérieurs sont la recrue Ernest Jones et Troy Reeder, qui est un peu limité d’un point de vue athlétique. Les Bengals voudront assurément l’isoler en couverture de passe afin de tirer profit de ses limitations.

Tertiaire

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jalen Ramsey réalise une interception, contre les 49ers de San Francisco, à Inglewood, le 9 janvier.

Le « grand » nom de la tertiaire est bien sûr Jalen Ramsey, dont la réputation est peut-être légèrement surfaite. Ramsey est sans contredit l’un des meilleurs demis de coin de la NFL, mais on ne parle pas d’un joueur du calibre de Rod Woodson ou de Deion Sanders… Darious Williams est l’autre demi de coin habituel des Rams, et les Bengals voudront sûrement lui opposer Tee Higgins ou Tyler Boyd le plus souvent possible compte tenu de son gabarit (5 pi 9 po et 187 lb). Le demi de sûreté Eric Weddle joue étonnamment bien depuis qu’il est revenu à la compétition il y a quelques semaines, après une absence de deux ans. Taylor Rapp n’a pas joué depuis le début des éliminatoires en raison d’une commotion cérébrale. Sa présence aiderait grandement la tertiaire.

Unités spéciales

PHOTO KIM KLEMENT, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matt Gay (8)

À sa deuxième saison avec les Rams et à sa troisième dans la NFL, Matt Gay a été nommé sur l’équipe du Pro Bowl de la Conférence nationale. Le botteur de précision a notamment réussi 32 de ses 34 tentatives de placement. Le botteur de dégagement Johnny Hekker, vétéran de 10 saisons, est solide et Brandon Powell est le spécialiste des retours. Les Rams, qui tentent souvent des jeux surprises avec leurs unités spéciales, pourraient également faire appel à Cooper Kupp ou à Odell Beckham fils pour retourner des bottés.

Les analyses de l’attaque des Rams et de la défense des Bengals vous seront présentées dans notre édition de dimanche.