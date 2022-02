(Los Angeles) Le joueur de ligne offensive Joe Noteboom et l’ailier rapproché Tyler Higbee ont été ajoutés à la liste des blessés dans le camp des Rams de Los Angeles, à deux jours du Super Bowl.

Associated Press

Cette annonce était attendue dans le cas de Higbee, qui ne s’est pas encore entraîné depuis une blessure subie lors de la finale d’association. Pour Noteboom toutefois, on l’avait vu sur le terrain mercredi et jeudi dans un rôle limité, mais il n’a pas pris part à l’action vendredi.

Dans le cas du porteur de ballon Darrell Henderson et du joueur de ligne défensive Sebastian Joseph-Day, tout se passe comme prévu et leur retour au jeu aura bien lieu dimanche pour le grand soir, a confirmé l’entraîneur-chef des Rams Sean McVay.

« Ils seront prêts à jouer », a simplement confirmé McVay.

Vendredi, l’entraînement s’est déroulé sous un temps clément, ce qui a permis à l’équipe d’effectuer les derniers préparatifs en vue du rendez-vous au sommet avec les Bengals de Cincinnati.

« Réglez les derniers détails, mais faites confiance à votre préparation, a lancé le coach à sa troupe. Ayez confiance en vous et en vos coéquipiers. Rappelez-vous qu’il reste beaucoup de temps avant le botté d’envoi. C’est bien d’être excité, mais essayez de vous concentrer sur le moment présent. »

Les Bengals dans la zone payante

Dans le camp des Bengals, on a passé une bonne partie de la séance d’entraînement à effectuer des répétitions dans la zone payante.

L’attaque est demeurée à l’intérieur de la zone de 20 verges et les buts. Le quart-arrière Joe Burrow s’est exercé à lancer des passes vers ses receveurs et ses ailiers rapprochés. Puis, on s’est concentré sur certains aspects des unités spéciales avant de finir par un grand caucus au centre du terrain.

« On essaie simplement de garder notre routine, a expliqué l’entraîneur-chef Zac Taylor. C’est la routine que nos joueurs connaissent. On finit dans la zone payante et ensuite on patiente environ 50 heures avant le botté d’envoi. D’ici là, c’est une affaire de préparation mentale. »

Après deux semaines passées à multiplier les réunions d’équipe et les entraînements pour raffiner le plan de match, Taylor est bien confiant que ses joueurs sont prêts pour le grand rendez-vous. Selon lui, les deux dernières semaines ont été parmi les meilleurs moments de préparation de la saison pour son équipe.

« Je me sens très bien, a-t-il déclaré. J’ai l’impression que les gars sont concentrés sur les bonnes choses. La seule chose qui compte vraiment c’est de gagner ce match et je pense qu’on sort de cette préparation dans une excellente position. »

Ce qui aide à la confiance de l’entraîneur, c’est aussi l’état de santé de sa formation. L’ailier rapproché C. J. Uzomah s’est entraîné pour une deuxième journée de suite et devrait jouer dimanche. Tout le reste de l’alignement est en bonne forme pour le match.