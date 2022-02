L’option de débuter la saison avec Dominique Davis dans le rôle de quart réserviste derrière Vernon Adams fils semblait plutôt risquée. Manifestement, les Alouettes étaient du même avis.

Miguel Bujold La Presse

Incapable de se trouver un poste de partant ailleurs dans la LCF, Trevor Harris a accepté un contrat d’une saison pour revenir chez les Alouettes dans un rôle de réserviste… et pour un salaire de quart réserviste (125 000 $ selon Dave Naylor du réseau TSN). Harris pourrait également obtenir certains bonis grâce à des clauses de performance.

Vraisemblablement, Harris touchera à ces bonis s’il devient le quart partant du club pour une bonne partie de la saison. Et le risque dans son acquisition se situe précisément à ce niveau : la dynamique entre Adams fils et Harris.

Si Adams fils en arrache, Harris le remplacera assez rapidement, peut-on présumer. Alors jusqu’à quel point ce dernier aidera-t-il Adams fils ? Khari Jones et Anthony Calvillo devront s’assurer que la relation reste bonne entre les deux hommes et qu’il n’y aura pas de cliques qui se formeront.

Davis a lancé 11 passes de touchés et 19 interceptions depuis le début de sa carrière. Le retour de Harris était donc souhaitable pour une équipe qui ne vise rien de moins qu’un championnat en 2022. Surtout après la saison en demi-teintes qu’a connu Adams fils jusqu’à ce qu’il se blesse à l’épaule droite.

Adams fils devra composer avec la pression de savoir qu’une solution de rechange bien établie attendra son tour derrière lui. Le quart-arrière s’était déjà mis beaucoup de pression sur les épaules la saison dernière et les résultats ont été inquiétants. Sa marge d’erreur sera encore plus étroite en 2022.

Une attaque bien outillée

C’est donc pratiquement toute l’attaque de la saison dernière qui sera de retour au camp des Alouettes en mai. Adams Fils et Harris, William Stanback et Cameron Artis-Payne dans le champ arrière, et les receveurs Eugene Lewis, Jake Wieneke, Reggie White fils, Quan Bray et Dante Absher sont tous sous contrat.

Les seuls départs notables ont été ceux du quart réserviste Matthew Shiltz, qui poursuivra sa carrière à Hamilton, et du bloqueur à gauche Tony Washington, échangé aux Elks d’Edmonton. Chris Schleuger devrait remplacer Washington, ce qui pourrait s’avérer une amélioration en bout de ligne.

Les Oiseaux ont également embauché le joueur autonome Hergy Mayala, un receveur qui a disputé ses deux premières saisons à Calgary après avoir été un choix de premier tour des Stampeders en 2019. Mayala, qui a grandi à Montréal après être né au Congo, a attrapé 67 passes en 29 matchs dans la LCF et devrait être le cinquième receveur des Als, de même que l’un de leurs sept partants canadiens. Quatre des sept autres partants nationaux devraient être les joueurs de ligne offensive Kristian Matte, Sean Jamieson, Philippe Gagnon et Landon Rice. Les deux autres seront probablement le secondeur Chris Ackie et le maraudeur Marc-Antoine Dequoy.

Ménard de retour avec les Lions

Les Alouettes ont également annoncé, mercredi matin, qu’ils avaient prolongé le contrat d’Almondo Sewell de deux saisons. Le plaqueur était déjà sous contrat pour la prochaine année.

Danny Maciocia accorde beaucoup d’importance à sa ligne défensive depuis qu’il est en poste comme directeur général des Alouettes. En plus de Sewell, l’équipe a conclu une nouvelle entente avec son plaqueur Mike Wakefield et a embauché le joueur autonome Avery Ellis, mardi.

Un ailier défensif de 27 ans, Ellis a disputé ses quatre premières saisons avec le Rouge et Noir d’Ottawa, enregistrant 129 plaqués et 18 sacs. Les Als avaient également obtenu le joueur de ligne défensive Mike Moore en retour de Washington en janvier. Moore a connu sa meilleure saison avec Edmonton en 2019, récoltant 9 sacs.

Seule ombre au tableau pour les Alouettes, ils ont été incapables de garder le Québécois David Ménard à Montréal. En effet, le joueur de ligne défensive a opté de retourner chez les Lions de la Colombie-Britannique, l’équipe qui l’avait repêché et avec laquelle il avait disputé ses six premières saisons.

À sa seule campagne à Montréal, le joueur originaire de Chicoutimi a été nommé le meilleur joueur canadien de la division Est grâce à une récolte de 8 sacs, un sommet en carrière.