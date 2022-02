Où seraient les Rams de Los Angeles s’ils n’avaient pas embauché Odell Beckham fils il y a un peu moins de deux mois ?

Miguel Bujold La Presse

La réponse courte, c’est qu’ils ne s’apprêteraient sûrement pas à disputer le Super Bowl dans leur propre stade, dimanche soir.

Depuis qu’il est arrivé à Los Angeles, Beckham fils a relancé une carrière qui stagnait. En 11 parties (saison et éliminatoires), il totalise 46 attrapés pour 541 verges et 6 touchés. L’ailier espacé a connu son meilleur match avec sa nouvelle équipe lors de la finale de la Conférence nationale, il y a une dizaine de jours. Beckham fils a alors capté 9 passes pour 113 verges de gains dans la victoire de 20-17 des siens contre les 49ers de San Francisco.

Après cette performance, Sean McVay a d’ailleurs encensé son receveur.

« C’est un joueur spécial. Il est tellement intelligent, talentueux et doué. Il a apporté du charisme, de la prestance et de la confiance à notre équipe. J’aime Odell », a affirmé l’entraîneur-chef des Rams.

Beckham fils a visiblement retrouvé du plaisir à jouer au football après des fins malheureuses chez les Giants de New York et les Browns de Cleveland. Il n’y a pas eu l’ombre d’une controverse depuis que l’ancien de l’Université d’État de la Louisiane (LSU) fait partie des Rams.

Mais ce n’est pas seulement pour sa production et tout ce qu’il apporte que les Rams sont chanceux d’avoir embauché Beckham fils. Vingt-quatre heures après l’acquisition de ce dernier, le receveur Robert Woods a vu sa saison prendre fin abruptement lorsqu’il s’est déchiré un ligament croisé antérieur lors d’un entraînement. Pour une équipe qui avait tout misé afin de gagner le Super Bowl dès cette année, la décision d’embaucher Beckham fils a peut-être été la plus importante.

Beckham fils a essentiellement pris la place de Woods et les rêves de Super Bowl des Rams sont demeurés intacts, ce qui n’aurait pas été le cas s’ils n’avaient pas conclu une entente avec l’ancien premier choix des Giants.

Cela étant dit, Beckham fils et Woods sont aux antipodes l’un de l’autre. Beckham fils possède un immense talent, mais sa réputation a toujours été légèrement surfaite. Son spectaculaire attrapé à une main l’a propulsé au rang des grandes vedettes de la NFL, mais ses sautes d’humeur l’ont parfois rendu plus nuisible qu’autre chose à ses équipes.

À l’inverse, Woods est probablement le receveur le plus sous-estimé de la ligue. Il fait son boulot en faisant très peu parler de lui et est reconnu pour la qualité de ses tracés de passe. À défaut d’être spectaculaires, ses statistiques démontrent qu’il s’agit d’un receveur constant et productif : 570 attrapés pour 7077 verges et 35 touchés en 125 matchs. Ce n’est pas pour rien que les Rams ont accepté de lui accorder un contrat de quatre ans d’une valeur de 65 millions.

Beckham, lui, s’est retrouvé au ballottage après que les Browns eurent été incapables de l’échanger. Aucune équipe ne l’a réclamé, de sorte qu’il est devenu joueur autonome. Quelques autres équipes lui ont témoigné de l’intérêt, dont les Packers de Green Bay, les Chiefs de Kansas City et les Saints de La Nouvelle-Orléans. Beckham fils a finalement opté pour les Rams.

« J’ai envisagé d’aller à Green Bay, à Kansas City ou même de retourner à la maison [La Nouvelle-Orléans]. Mais entre autres en raison de la présence de Jalen Ramsey, de Von Miller et de Sean McVay, que je connaissais un peu, je sentais que c’était le bon endroit dans mon cœur. J’essayais de faire fonctionner les choses aux autres endroits, tandis qu’avec les Rams, c’était comme si on m’appelait », a raconté Beckham fils, lundi.

Cette fois, Kupp y sera

Comme ce sera le cas pour Woods cette année, Cooper Kupp n’avait pas pu participer au Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, il y a trois ans, en raison d’une déchirure d’un ligament croisé antérieur. Son absence avait d’ailleurs considérablement nui aux Rams, qui avaient été limités à un maigre placement dans leur défaite de 13-3.

« Le fait de ne pas avoir pu participer au Super Bowl en 2019 m’a donné une bonne perspective. C’était évidemment une situation très difficile, mais ça m’a donné l’occasion de réaliser l’importance de savourer chaque moment. J’ai profité pleinement de tout ce qui s’est déroulé au cours de la saison et c’est le parcours qui est, finalement, le plus important », a dit Kupp, mardi.

La chimie entre Kupp et le quart-arrière Matthew Stafford, arrivé chez les Rams il y a un an, a été instantanée. Le receveur est devenu cette saison le quatrième joueur depuis 1970 à signer la triple couronne, menant la ligue pour les attrapés (145), les verges par la passe (1947) et les touchés aériens (16). Steve Smith avait été le dernier à réussir cet exploit, en 2005. Jerry Rice et Sterling Sharpe avaient accompli la même chose en 1990 et 1992.

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS Cooper Kupp est devenu le quatrième joueur depuis 1970 à signer la triple couronne.

Kupp était sur le radar de plusieurs équipes avant le repêchage de 2017, dont les Ravens de Baltimore. Le journaliste Jeff Zrebec (The Athletic) a récemment raconté que ces derniers espéraient pouvoir repêcher Kupp au troisième tour, mais que les Rams leur avaient coupé l’herbe sous le pied quelques sélections plus tôt.

C’est d’ailleurs pourquoi le repêchage de la NFL suscite autant de passion et d’intérêt chez les amateurs de football. Parce qu’on peut trouver des talents comme Kupp en troisième ronde. Des joueurs qui peuvent rapidement contribuer au succès de leur équipe. Un coup de maître que celui de McVay et du directeur général Les Snead d’avoir choisi Kupp au troisième tour il y a un peu moins de cinq ans.

De retour avec les Rams ?

Avant le début du tournoi de cette année, Kupp et Beckham fils avaient respectivement disputé trois et un matchs éliminatoires depuis le début de leur carrière. Les deux joueurs ont brillé au cours des trois récentes victoires des Rams, mais le Super Bowl de dimanche contre les Bengals de Cincinnati au SoFi Stadium risque d’être leur dernier match ensemble au sein des Rams.

Le contrat de Beckham fils viendra à échéance en mars et, même s’il a dit qu’il espérait rester avec les Rams, on peut présumer que l’argent sera un facteur déterminant dans ses prochaines négociations. Alors qu’il est âgé de 29 ans, le prochain contrat pourrait fort bien être le plus lucratif de sa carrière.

Kupp et Woods touchent déjà des salaires importants à la position d’ailier espacé et les Rams ont d’autres joueurs qui sont parmi les mieux rémunérés de la NFL (Stafford, Aaron Donald et Jalen Ramsey). La seule façon de pouvoir garder Beckham fils à Los Angeles pourrait être de libérer Woods.

Mais même s’il devait changer de camp à nouveau au cours des prochains mois, Beckham fils aura profité de son séjour chez les Rams pour améliorer une réputation qui s’était dégradée au fil des ans. Et il pourrait obtenir une bague du Super Bowl au passage.

En terminant, petite question : croyez-vous que les Packers ne regrettent pas d’avoir ignoré Beckham fils lorsque l’occasion s’est présentée de l’embaucher en novembre ? À ce qu’on raconte, Green Bay était son premier choix parce qu’il espérait pouvoir jouer avec Aaron Rodgers. Rappelons que les ailiers espacés des Packers qui ne s’appellent pas Davante Adams ont totalisé un attrapé pour six verges dans leur défaite contre les 49ers il y a quelques semaines…

Comme on l’a vu avec les Buccaneers de Tampa Bay en 2020 et les Rams cette année, c’est parfois payant d’être proactifs et téméraires lorsqu’on veut gagner un championnat.