PHOTO JEFF DEAN, ASSOCIATED PRESS

Le quart Joe Burrow des Bengals, un as pour échapper aux plaqueurs

Lors du match de championnat de l’Américaine, presque toutes les fois où les Chiefs ont mis de la pression sur Joe Burrow, le quart des Bengals s’en est tiré de façon surprenante.

Josh Dubow Associated Press

Cette capacité d’éviter les ennuis en courant, c’est l’une des grandes raisons expliquant la présence de Cincinnati au Super Bowl.

« Ça ajoute une tout autre dimension à notre attaque, a mentionné le coordonnateur offensif des Bengals, Brian Callahan. Joe peut prolonger un jeu, improviser et créer de nouvelles options pour les receveurs. Il est souvent allé chercher des premiers essais comme ça durant la saison.

« Dans la NFL d’aujourd’hui, les quarts doivent posséder cette qualité. »

Contre Kansas City, en trois occasions, ce qui se dessinait comme un sac est devenu un troisième essai réussi.

« Il a trouvé plusieurs façons de nous aider à gagner, a ajouté Callahan. Ça fait partie du développement d’un quart de s’ajuster au déroulement d’un match. Il savait que les couvertures des Chiefs le mèneraient à une course ici et là. Il a fait en sorte que ça tourne en notre faveur. »

Le brio de Burrow aide ses ailiers tels Ja’Marr Chase, Tee Higgins et Tyler Boyd, qui peuvent se libérer en vue de gains substantiels.

Burrow s’est montré de plus en plus mobile au fil de la saison, gagnant en confiance à propos de son genou gauche, ciblé dans une opération en 2020 (la saison recrue du quart).

« C’est le jour et la nuit comparé à la première moitié de la saison, a dit Burrow, au sujet de sa capacité à étirer un jeu. J’arrive de plus en plus à échapper aux plaqués. »

L’opération en décembre 2020 a été faite à L. A. par le Dr Neal ElAttrache, le médecin des Rams.

Burrow a fait beaucoup de rééducation dans le coin et en avril dernier, il a regardé le repêchage au domicile d’Andrew Whitworth, un ancien Bengal, maintenant plaqueur avec les Rams.

Burrow récolte le fruit de toutes ces heures de travail avec Nick Cosgray, le directeur de la rééducation des Bengals.

« C’était un processus long et pénible, a dit Burrow. Nick m’a vraiment aidé à redevenir le joueur que j’étais. Je n’en serais pas à ce point-ci sans tout le travail acharné qu’il a fait. »