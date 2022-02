La NFL a agi rapidement mercredi pour reprendre une enquête sur du harcèlement sexuel présumé venant du propriétaire des Commanders de Washington, Dan Snyder.

Ben Nuckols Associated Press

La NFL a fait savoir que la ligue, et non l’équipe, engagera un enquêteur pour mener l’enquête.

Mercredi matin, Washington a annoncé avoir embauché un enquêteur extérieur pour examiner les affirmations d’une ancienne employée de l’équipe, Tiffani Johnston.

Elle a avancé que Snyder lui a fait un attouchement à la cuisse lors d’un souper d’équipe il y a plus de dix ans et l’a poussée vers sa limousine avec sa main sur le bas de son dos.

Quelques heures plus tard, le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a déclaré que la ligue, et non l’équipe, superviserait l’enquête.

Le commissaire Roger Goodell a réitéré ce point lors de sa conférence de presse, en marge du Super Bowl.

Lorsque d’anciens employés de l’équipe de Washington se sont plaints pour la première fois en 2020 du harcèlement sexuel endémique de la part de dirigeants de l’équipe, l’équipe a engagé le cabinet de l’avocate Beth Wilkinson pour enquêter.

La ligue a repris cette enquête et Wilkinson a fait un rapport à Goodell.

La NFL a infligé une amende de 10 millions à Snyder. Il a temporairement cédé les opérations quotidiennes du club à sa femme, Tanya.

Les conclusions de Wilkinson n’ont pas été rendues publiques.

De nombreuses anciennes employées de l’équipe ont accusé Snyder au sujet d’une culture toxique envers les femmes.

Il n’a toutefois été accusé de harcèlement sexuel que la semaine dernière, lorsque Johnston a détaillé ses allégations contre lui au Congrès.

Johnston avait refusé de participer à l’enquête de Wilkinson.

Snyder a nié les allégations, les qualifiant de « mensonges éhontés ».