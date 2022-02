PHOTO MATT PATTERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Houston) Lovie Smith a été nommé entraîneur-chef des Texans de Houston, lundi.

Kristie Rieken Associated Press

Lui-même Texan, Smith était le coordonnateur défensif des Texans la saison dernière.

Il succède à David Culley, remercié après une seule saison à la barre de l’équipe.

« Je veux d’abord remercier (le DG) Nick Caserio et la famille McNair pour cette opportunité, a dit Smith, par communiqué. J’accepte avec humilité de diriger les Texans.

« J’ai tellement de gens à remercier pour leur soutien à ce que je continue de faire ce que j’aime, soit enseigner aux joueurs et les faire avancer.

« Je suis conscient de mes responsabilités envers l’organisation et la ville : développer un programme qui mènera au championnat. Je suis prêt à me mettre au travail et à bâtir ça ensemble. »

Âgé de 63 ans, Smith a dirigé les Fighting Illini de 2016 à 2020, dans la NCAA.

Dans la NFL, il a été l’entraîneur-chef de Chicago pendant neuf saisons et de Tampa Bay pendant deux saisons, 2014 et 2015.

Les Texans ont montré une fiche de 4-13 l’an dernier.

Smith a eu un rendement de 144-81 avec les Bears, les menant au Super Bowl de 2007, où l’équipe a perdu contre les Colts.

Il a eu moins de succès avec Tampa Bay, avec des fiches de 2-14 et 6-10.

À l’Université de l’Illinois, Smith a offert un dossier de 17-39 avant d’être renvoyé, peu avant la fin d’une cinquième campagne.

Smith a eu son premier emploi dans la NFL en 1996, comme entraîneur des secondeurs des Buccaneers.