Les Alouettes de Montréal ont signé lundi des prolongations de contrat avec le porteur de ballon William Stanback, le secondeur Chris Ackie et le receveur Jake Wieneke.

La Presse canadienne

Stanback et Ackie ont signé des prolongations de deux ans tandis que Wieneke reviendra pour la saison 2022. Stanback et Wieneke sont américains tandis que Ackie est canadien.

Stanback, qui mesure 6 pieds et pèse 233 livres, a couru 1176 verges la saison dernière, tout en accumulant 1290 verges à partir de la mêlée, deux sommets de la LCF. Il a couru six fois pour plus de 100 verges, avec une moyenne de 6,1 verges par course.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE LA PRESSE Chris Ackie (à gauche)

Ackie a réalisé 48 plaqués défensifs la saison dernière, un record pour l’équipe. Le joueur de six pieds deux pouces et 223 livres a ajouté six sacs et deux interceptions.

Wieneke, qui mesure six pieds quatre pouces et pèse 215 livres, a attrapé 56 ballons pour 898 verges et a obtenu 11 touchés, le plus haut total dans la LCF. En deux saisons avec Montréal, Wieneke a effectué 97 attrapés pour 1467 verges et 19 touchés.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE LA PRESSE Jake Wieneke

Les Alouettes ont également offert un contrat au secondeur Kerfalla Exume, au joueur de ligne offensive Chris Schleuger et au quart-arrière Davis Alexander.