Voici notre plus récente cuvée de réponses aux questions du public. On attend vos prochaines.

LDT à Cincinnati ?

Lorsqu’on regarde le travail de la ligne offensive des Bengals de Cincinnati, Laurent Duvernay-Tardif ne serait-il pas supérieur à certains de ses joueurs ? Michel Gingras

Réponse de Miguel Bujold

Duvernay-Tardif pourrait obtenir son autonomie en mars et, en effet, les Bengals de Cincinnati seraient une option fort intéressante pour le Québécois. Strictement un garde à droite, Duvernay-Tardif améliorerait le côté droit de la ligne des Bengals, qui est particulièrement faible. Son expérience profiterait également à une jeune équipe en fulgurante ascension. Mais avant d’en arriver là, Duvernay-Tardif devra d’abord décider s’il veut poursuivre sa carrière dans la NFL.

La prolongation dans la NFL

Dans les sports préférés que je pratique ou que je regarde à la télévision, la prolongation permet toujours alternativement aux deux antagonistes d’attaquer afin de réaliser le point décisif. Le football américain ne le voit pas ainsi, mais comment les dirigeants justifient-ils ce règlement ? Ne faudrait-il pas reconsidérer cette manière de procéder ? Josh Allen, des Bills de Buffalo, aurait assurément bien aimé pouvoir répliquer à Patrick Mahomes. L’enjeu était si grand. L’issue aurait peut-être été autre… Benoit Boulais

Réponse de Miguel Bujold

Comme bien des gens, la fin du match de la semaine dernière entre les Bills et les Chiefs vous a laissé un goût amer, et c’est fort compréhensible. Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’une équipe réussit à marquer un touché au début d’une prolongation dans un match aussi important (voir le Super Bowl entre les Patriots et les Falcons il y a cinq ans). Imaginez, à l’époque, un simple petit placement mettait fin au match… Heureusement, la pression n’a jamais été aussi forte sur la NFL afin qu’elle revoie ce règlement et les probabilités semblent bonnes qu’il sera modifié avant le début de la saison prochaine, du moins pour les matchs éliminatoires.

Le bruit de la foule

Au football télévisé dans un stade bruyant, pouvez-vous m’expliquer pourquoi on entend de façon audible le quart-arrière donner ses indications à son équipe ? Est-ce que sa voix est amplifiée par un micro ? René Lacroix

Réponse de Miguel Bujold

Non, la voix du quart-arrière n’est pas amplifiée, à ce que je sache. Vous remarquerez que la grande majorité du temps, c’est le quart de l’équipe locale qu’on entend et l’explication est fort simple. Lorsque son attaque est sur le terrain, la foule locale est priée de faire le moins de bruit possible, justement afin que les joueurs offensifs puissent s’entendre et se comprendre avant le jeu. À l’inverse, lorsque c’est l’attaque de l’équipe visiteuse qui est sur le terrain, la foule doit être la plus bruyante possible, ce qui dérange évidemment la communication de l’attaque adverse et ce qui mène souvent à des pénalités. Bref, lorsque c’est l’équipe locale qui est en attaque, le stade n’est pas bruyant du tout. Et puisque les micros de la télévision ne sont pas si loin de l’action, on entend le quart-arrière.

Le bracelet du quart

C’est au sujet du bracelet du quart-arrière au football, ou livre de jeux, ou je ne sais trop comment l’appeler. J’aurais aimé poser la question à Pierre Vercheval, parce qu’il explique bien les actions sur le terrain. Je comprends que ce bracelet est un condensé des jeux, mais peut-on m’expliquer ce qu’il contient exactement et comment le quart-arrière l’utilise ? Claude Bilodeau

Réponse de Nicholas Richard

Le bracelet que portent les quarts-arrière est un élément hyper important dans la sélection des jeux. En fait, les quarts insèrent dans le bracelet une feuille sur laquelle sont répertoriés les noms d’environ une quarantaine de jeux. Ils s’en servent comme leurs entraîneurs se servent de leurs grandes feuilles. Toutefois, les quarts-arrière n’ont pas accès au descriptif du jeu, seulement à son nom. Ainsi, lorsque leur entraîneur leur donne un jeu à effectuer, ils peuvent s’y référer, parce que dans le nom du jeu se retrouvent le genre de formation, de protection, le tracé de certains joueurs et la cadence avec laquelle le jeu se dessinera. Par exemple, Tom Brady et les Patriots avaient un jeu qui s’appelait « G 2 Split Flank Fing 80 Hot X Tennessee ». Pour l’amateur moyen, ça peut sembler vide de sens, mais pour Brady, ce nom l’informe de beaucoup de choses. Oui, les quarts peuvent l’utiliser comme référent, mais ils doivent surtout retenir l’action de tous les jeux. Le bracelet est donc un catalogue et un outil de référence.

Qui dirige la défense sur le terrain ?

Au football, le quart-arrière mène le jeu à l’attaque et dirige ses joueurs. Mais en défense, qui se charge de ce rôle ? Jonathan Rouisse

Réponse de Nicholas Richard

En défense, la plupart du temps, c’est l’un des secondeurs qui portent les écouteurs qui reçoit les directives de l’entraîneur et du coordonnateur défensif. Tout simplement parce que c’est lui qui est au centre du schéma défensif, entre la ligne à l’attaque et la tertiaire. La communication est donc plus efficace. Il n’en demeure pas moins que chaque zone, la ligne à l’attaque, les secondeurs et la tertiaire, a son leader qui peut suggérer des jeux ou commander un positionnement en fonction de ce qui se dessine, dans le feu de l’action, chez l’équipe en attaque.