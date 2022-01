Finale de la Conférence nationale de la NFL

Les Rams contre les 49ers, la bataille de la côte ouest

Les 49ers de San Francisco et les Rams, qui s’affronteront en finale de la Conférence nationale, font partie de la même division depuis 1950. Il n’y a donc plus de secrets entre les deux rivaux. Afin de réaliser leur objectif de disputer le Super Bowl au SoFi Stadium dans deux semaines, les Rams devront réussir là où ils ont échoué à leurs six dernières tentatives en l’emportant contre leurs cousins du nord de la Californie.