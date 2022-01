Après 22 saisons dans la NFL, le septuple champion du Super Bowl Tom Brady aurait décidé de prendre sa retraite.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Les journalistes de ESPN Adam Schefter et Jeff Darlington indiquent avoir eu confirmation de la nouvelle par plusieurs sources, samedi après-midi.

En théorie, il reste une année au contrat que le Brady avait signé en s’amenant à Tampa Bay. Après que les Bucs aient été éliminés par les Rams de Los Angeles, samedi dernier, le quart-arrière avait cependant indiqué dans une publication Instagram qu’il allait prendre le temps de réfléchir à son avenir au cours des prochaines semaines.

« Présentement, tout ce qui importe c’est la gratitude que j’ai envers cette équipe et les partisans qui nous ont soutenus tout au long de la saison, avait-il écrit. Cette année a été extrêmement demandante sur le plan personnel et professionnel, et j’apprécie chaque personne qui a travaillé aussi fort que possible pour aider cette équipe à accomplir tant de choses. »

Brady a terminé la saison au sommet chez les quarts-arrière pour le nombre de verges, de passes réussies et de passes de touché.

