(Hamilton) Le receveur étoile Brandon Banks quitte les Tiger-Cats de Hamilton après huit saisons passées avec la formation de la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Banks a participé à 111 matchs avec les Tiger-Cats. En 2019, il a été élu le meilleur joueur dans la LCF.

Dans un message, il a affirmé que du sang noir et or coulera toujours dans ses veines.

Ni Banks ni les Tiger-Cats n’ont donné une raison pour expliquer cette séparation. Banks devait devenir joueur autonome le mois prochain.

Banks est le meneur dans l’histoire de l’équipe pour le nombre de verges gagnées lors de retours de bottés de reprise, de bottés de dégagement et de bottés de précision ratés.

Originaire de la Caroline du Nord, l’athlète de cinq pieds sept pouces et 150 livres a été nommé quatre fois sur l’équipe d’étoiles de la LCF (2014, 2015, 2018 et 2019) et six fois sur l’équipe d’étoiles de la section Est (2014 à 2019).

En 2015, il a été récompensé à titre de meilleur joueur des unités spéciales dans la ligue.

Pendant le séjour de Banks, les Tiger-Cats ont participé à la finale de la Coupe Grey en quatre occasions, incluant les deux dernières classiques, en 2019 et en 2021. Les Tiger-Cats n’ont cependant jamais remporté le trophée.