(Toronto) Les Argonauts de Toronto ont accordé une prolongation de contrat au secondeur canadien Henoc Muamba.

La Presse Canadienne

Âgé de 32 ans, Muamba a réussi 49 plaqués défensifs, deux plaqués sur les unités spéciales et une interception en 10 matchs avec les Argonauts cette saison, sa première à Toronto.

Le vétéran de neuf saisons dans la Ligue canadienne de football a réalisé 517 plaqués défensifs, 77 plaqués sur les unités spéciales, 14 sacs du quart et six interceptions en plus de provoquer 14 échappés en 118 parties avec les Blue Bombers de Winnipeg, les Alouettes de Montréal et les Argonauts.

Muamba a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la LCF en 2013 et en 2019 et il a été nommé à titre de joueur canadien par excellence en 2019.

Mesurant six pieds et pesant 230 livres, le joueur d’origine congolaise a fait ses études secondaires à Mississauga, en Ontario.

Muamba a joué son football universitaire à St. Francis Xavier, où il a été nommé sur la première équipe d’étoiles pancanadienne en 2008 et en 2010. Il a été sélectionné au premier rang du repêchage de la LCF de 2011.

« Je ne pourrais être plus heureux d’être à la maison et de continuer à jouer à Toronto, a dit Muamba par voie de communiqué. Nous sommes prêts à finir ce que nous avons commencé la saison dernière et de faire un pas en avant vers notre objectif ultime. Je ne voudrais être nulle part ailleurs et j’ai hâte que le mois de juin arrive. »