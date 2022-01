(Vancouver) Le quart Michael Reilly prend sa retraite après 11 saisons dans la LCF, ont annoncé lundi les Lions de la Colombie-Britannique.

La Presse Canadienne

Âgé de 36 ans, Reilly, 36 ans, a disputé 168 matchs dans le circuit, dont 69 avec les Lions (de 2010 à 2012, puis de 2019 à 2021).

Champion de la Coupe Grey avec l’équipe en 2011, Reilly a amassé 7876 verges aériennes et 38 passes de touché avec les Lions.

« Michael restera l’un des plus grands joueurs et l’une des personnes les plus exceptionnelles de l’histoire des Lions et de la LCF, a dit dans un communiqué Neil McEvoy, co-directeur général des Lionsé

« De son arrivée au milieu de la saison 2010 à son éthique de travail pour se tailler une place avec nous au camp de 2011, quand nous comptions déjà sur Travis Lulay et Jarious Jackson, sa soif de succès peut servir d’inspiration à tous les jeunes professionnels. »

Après un échange à Edmonton en 2013, Reilly s’est imposé comme l’un des meilleurs quarts de la ligue. En 99 matchs de saison régulière en six saisons avec Edmonton, Reilly a totalisé 26 929 verges aériennes et 144 passes de touché.

Il a aidé la formation à remporter la Coupe Grey en 2015, obtenant 269 verges aériennes et deux passes de touché dans un gain de 26-20, aux dépens d’Ottawa.

Les 34 805 verges par la passe de Reilly le classent 14e dans l’histoire de la LCF.

Natif de l’état de Washington, Reilly a mené la LCF pour les verges de passes lors de quatre saisons : de 2016 à 18, puis la saison dernière.

Il est devenu seulement le troisième quart du circuit avec 5000 verges ou plus durant trois saisons consécutives. Les autres sont Doug Flutie et Anthony Calvillo.