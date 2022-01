Les séries de division de la NFL

Vivement des matchs relevés !

Après un premier tour éliminatoire marqué par des matchs à sens unique, le deuxième devrait normalement être plus relevé et intéressant. Deux des quatre matchs du week-end seront disputés ce samedi. Joe Burrow et les jeunes Bengals tenteront de surprendre les Titans au Tennessee, puis les 49ers de San Francisco seront au Lambeau Field à Green Bay pour un choc avec Aaron Rodgers et les Packers.