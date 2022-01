Les éliminatoires de la NFL

Le super week-end se poursuit !

Les amateurs de la NFL seront servis à souhait dimanche, alors que trois matchs éliminatoires seront disputés. Tom Brady et les Buccaneers amorceront la défense de leur titre, les 49ers et les Cowboys renoueront leur grande rivalité, puis Patrick Mahomes et les Chiefs accueilleront Ben Roethlisberger et les Steelers en fin de soirée. Une journée de football qui promet.