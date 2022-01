Dolphins de Miami

Congédiement de Brian Flores : une décision discutable

Comme c’est toujours le cas, plusieurs entraîneurs-chefs ont reçu de mauvaises nouvelles au terme de la saison dans la NFL, qui s’est conclue dimanche soir avec un match épique entre les Chargers de Los Angeles et les Raiders à Las Vegas (on y revient plus loin). Les congédiements en question n’ont pas étonné, sauf un.