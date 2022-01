(Houston) Ryan Tannehill a égalé un sommet en carrière avec quatre passes de touché et les Titans du Tennessee se sont assurés du premier rang de l’Association Américaine en battant les Texans de Houston 28-25, dimanche.

La Presse Canadienne

En vertu de leur fiche de 12-5, les Titans vont terminer au premier échelon de l’Américaine pour une troisième fois depuis qu’ils ont quitté Houston (1997 et 2008) et ils profiteront d’un laissez-passer au premier tour des séries.

Tannehill a lancé trois passes de touché au deuxième quart pour placer les Titans en avant 21-0 à la mi-temps.

Les Texans (4-13) ont toutefois pris vie en deuxième demie, inscrivant 18 points sans riposte pour s’approcher à trois points de leurs adversaires. Julio Jones a toutefois capté sa première passe de touché de la saison pour donner une priorité de 10 points aux Titans.

La troupe de Houston a à nouveau réduit l’écart à trois points quand la deuxième réception pour un majeur de Danny Amendola a porté la marque à 28-25 avec plus de quatre minutes à écouler.

Les Titans ont obtenu un premier essai et ils ont écoulé les dernières secondes au cadran pour confirmer leur victoire.

La belle performance de Tannehill survient alors qu’il avait été victime de quatre interceptions lors de son dernier départ contre les Texans, le 21 novembre. Dimanche, il a complété 23 de ses 32 passes pour des gains aériens de 287 verges.

Le quart Davis Mills a obtenu 301 verges aériennes et trois passes de touché. Il a terminé la saison avec 2604 verges par la voie des airs, ce qui lui a permis de devancer David Carr (2592) pour le plus haut total de l’histoire de l’équipe lors d’une saison recrue.

Colts 11 – Jaguars 26

PHOTO NATHAN RAY SEEBECK, USA TODAY SPORTS Jonathan Taylor (28) et Jihad Ward (6)

Les Colts d’Indianapolis ont raté une occasion de s’assurer d’une place en séries en s’inclinant 26-11 contre les Jaguars de Jacksonville.

Le meneur de la NFL pour les verges au sol, Jonathan Taylor, a été limité à 77 verges. Le quart Carson Wentz a commis deux revirements et les Colts (9-8) n’ont pratiquement rien fait pour stopper les pauvres Jaguars (3-14).

Alors que leur place en séries était à l’enjeu, les Colts ne se sont pas du tout présentés sous le soleil de Jacksonville. Et le pointage aurait pu être encore plus en faveur des Jaguars s’ils ne s’étaient pas contentés de deux placements dans la zone payante.

Les Jaguars sont malgré tout assurés de sélectionner au premier rang du repêchage de la NFL pour une deuxième saison de suite, en raison de la victoire des Lions de Detroit.

Les Colts sont maintenant éliminés des séries en raison de la victoire en prolongation des Steelers de Pittsburgh contre les Ravens de Baltimore.

Ravens 13 – Steelers 16 (Prol.)

PHOTO MITCH STRINGER, USA TODAY SPORTS Chris Boswell (9)

Chris Boswell a réussi un placement de 36 verges en prolongation et les Steelers de Pittsburgh ont triomphé 16-13 aux dépens des Ravens de Baltimore.

Boswell a procuré la victoire aux siens alors qu’il ne restait que 1 : 56 à faire à la prolongation. Les Steelers vont participer aux séries si le duel entre les Chargers de Los Angeles et les Raiders de Las Vegas ne se termine pas par une nulle.

Ben Roethlisberger a mis la table pour le botté de précision victorieux en complétant une passe de 10 verges à Ray-Ray McCloud lors d’un quatrième essai et huit verges à franchir.

Les Steelers (9-7-1) et les Ravens (8-9) auraient tous deux été éliminés si leur affrontement s’était conclu par une nulle.

Après le placement victorieux, Roethlisberger, qui prendra vraisemblablement sa retraite au terme de la saison, a brandi le poing droit et il a rejoint le secondeur des Ravens Justin Houston au milieu du terrain.

Les Steelers et les Ravens ne détenaient pas de grandes chances de participer aux séries avant le match. La défaite des Colts d’Indianapolis contre les Jaguars de Jacksonville, la pire équipe de la NFL, a cependant ouvert la porte.

Bengals 16 – Browns 21

PHOTO SCOTT GALVIN, USA TODAY SPORTS Case Keenum (5)

Case Keenum a signé une deuxième victoire en remplacement de Baker Mayfield et les Browns de Cleveland ont vaincu les Bengals de Cincinnati 21-16.

Keenum a lancé une passe de touché à Jarvis Landry et à Demetric Felton pour les Browns (8-9), qui ont complété le balayage des champions de la section Nord de l’Association Américaine.

D’Ernest Johnson a amassé 123 verges au sol pour la troupe de Cleveland. Le porteur de ballon étoile Nick Chubb n’a effectué que neuf courses et il a conclu la campagne avec 1259 verges au sol.

Keenum avait remplacé Mayfield plus tôt cette saison et il a aidé les Browns à vaincre les Broncos de Denver. Il a lancé une passe de touché de 26 verges à Landry au premier quart et il a donné les devants 21-10 à son équipe en repérant Felton dans la zone des buts.

Pendant ce temps, les Bengals (10-7) ont laissé le quart Joe Burrow à la maison pour qu’il reçoive des traitements à son genou droit. Il sera prêt la semaine prochaine, quand les Bengals seront les hôtes d’un match de premier tour éliminatoire.