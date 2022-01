(Montréal) Le portrait de la situation continue de s’éclaircir chez les Alouettes. Danny Maciocia, lui, continue d’exécuter le plan qu’il avait annoncé lorsqu’il a été nommé directeur général du club il y a deux ans.

Miguel Bujold La Presse

L’une des missions de Maciocia était de s’assurer que les Alouettes forment l’équipe professionnelle la plus québécoise à Montréal. Il vient d’ajouter deux autres pièces importantes dans cette optique, Jean-Marc Edmé et Pierre-Yves Lavergne, qui se joindront au département des opérations football de l’équipe.

Les deux Québécois faisaient partie du département des opérations football du Rouge et Noir d’Ottawa depuis plusieurs années : Edmé depuis 2016 et Lavergne depuis 2015. Le nouveau directeur général du Rouge et Noir, Shawn Burke, a choisi de s’entourer d’autres personnes, dont Brendan Taman, qui a été à l’emploi des Alouettes en 2020 et 2021.

Ancien joueur des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa et des Carabins de l’Université de Montréal, Lavergne jouit d’une bonne réputation dans la LCF et n’est âgé que de 31 ans. Quant à Edmé, il a amorcé sa carrière dans le circuit canadien en 2007 avec les Tiger-Cats de Hamilton avant de se joindre à Marc Trestman et aux Alouettes l’année suivante. Aujourd’hui âgé de 41 ans, Edmé a passé huit saisons comme entraîneur adjoint ou membre des opérations football de l’équipe (2008 à 2015).

Edmé et Lavergne devraient apporter une contribution significative aux opérations football des Alouettes. Il reste maintenant à voir si Byron Archambault conservera son poste dans les opérations football ou s’il se concentrera uniquement sur ses responsabilités d’entraîneur, lui qui a été un adjoint du côté défensif la saison dernière.

Archambault possède de l’expérience comme entraîneur des unités spéciales, poste qu’il a occupé sous les ordres de Maciocia chez les Carabins. Rappelons que les Alouettes ont remercié le coordonnateur des unités spéciales Mickey Donovan avant la période des Fêtes. Archambault pourrait donc être un candidat naturel pour ce poste.

Une stratégie gagnante

À ses deux premiers repêchages comme DG des Als, Maciocia a sélectionné plusieurs Québécois, dont Marc-Antoine Dequoy, David Côté et Pier-Olivier Lestage, qui fait actuellement partie de l’équipe de développement des Seahawks de Seattle. Maciocia a également embauché plusieurs joueurs de la province sur le marché de l’autonomie, dont David Ménard, qui vient de connaître sa meilleure campagne dans la LCF.

Mais Maciocia a souvent spécifié qu’il voulait que l’on retrouve cette même saveur québécoise au sein du groupe d’entraîneurs et de celui des opérations football. Avec André Bolduc, Luc Brodeur-Jourdain et Archambault, trois des sept entraîneurs des Alouettes sont québécois. Dans les opérations football, Edmé et Lavergne se joignent notamment à Éric Deslauriers. Et c’est sans parler de Maciocia lui-même et du président du club, Mario Cecchini.

Bref, la stratégie est claire et, surtout, elle est appliquée : des joueurs étoiles aimés et connus du public comme Vernon Adams fils, William Stanback et Eugene Lewis entourés d’une armée de Québécois. Et c’est la bonne stratégie. Car plus le temps passera, plus on s’attachera à une équipe qui n’a pas fini de faire la belle place aux gens de la province.