(New York) Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay ont vaincu Laurent Duvernay-Tardif et les Jets de New York 28-24, dimanche après-midi, même si Antonio Brown a été expulsé de la rencontre et a quitté le terrain torse nu.

Associated Press

Après la rencontre, l’entraîneur Bruce Arians a affirmé que Brown « n’est plus un Buc ».

L’incident impliquant Brown est survenu tard au troisième quart, alors que les Buccaneers tiraient de l’arrière 24-10. Après une discussion animée avec son coéquipier Mike Evans, il a retiré son équipement protecteur et son chandail, en plus de lancer ses gants et sa camisole dans les estrades.

Brown a ensuite marché sur les lignes de côté, puis dans la zone des buts, torse nu, avant de regagner le tunnel de son équipe en saluant la foule du MetLife Stadium.

Le receveur éloigné semble avoir eu un excès de colère, lui qui avait alors capté trois passes pour des gains de 26 verges.

Brady a rejoint Cameron Brate pour un touché depuis la zone payante peu après l’expulsion de Brown. Le quart a ensuite mis la touche finale à la remontée des Bucs (12-4) avec une passe de touché de 33 verges à Cyril Grayson avec 15 secondes à jouer au quatrième quart.

Duvernay-Tardif effectuait un retour au jeu, lui qui a été tenu à l’écart en raison de la COVID-19.

Eagles 20 – Washington 16

PHOTO BRAD MILLS, USA TODAY SPORTS Taylor Heinicke (4) et Ryan Kerrigan (90)

Jalen Hurts s’est sorti de situations difficiles en ne laissant paraître aucun signe de faiblesse après une blessure à la hanche et les Eagles de Philadelphie ont tenu bon pour vaincre l’Équipe de football de Washington 20-16.

Boston Scott a réussi deux touchés pour aider les Eagles à s’approcher un peu plus d’une place en éliminatoires grâce à une quatrième victoire consécutive. Tout dépendant des autres résultats de la journée, leur place pourrait être assurée avant la fin de la soirée.

Hurts a choisi de courir six fois pour des gains au sol de 45 verges, en plus de réussir 17 de ses 26 tentatives de passes pour récolter 214 verges par la voie des airs.

Les Eagles (9-7) ont connu un autre lent départ, puisque leur jeu au sol en attaque était amputé par l’absence du porteur de ballon Miles Sanders, blessé à la main droite.

La défense des Eagles a toutefois réussi à atteindre Taylor Heinicke, et la formation de Philadelphie a profité de l’absence de nombreux éléments clés chez ses adversaires pour effacer un retard de 16-7.

Jake Elliott a réussi deux placements de 42 et 41 verges au quatrième quart, tandis que Rodney McLeod a intercepté une passe d’Heinicke dans la zone des buts pour sceller l’issue du match.

Dolphins 3 – Titans 34

PHOTO WADE PAYNE, ASSOCIATED PRESS Amani Hooker (37) et Jaylen Waddle (17)

Ryan Tannehill a lancé deux passes de touché et les Titans du Tennessee ont décroché leur deuxième titre de la section Centrale de l’Association Américaine consécutif en infligeant une première défaite en huit matchs aux Dolphins de Miami par la marque de 34-3.

Les Titans (11-5) ont gagné trois de leurs quatre plus récents duels, dont leurs deux derniers, pour s’assurer de terminer au premier rang de leur section à nouveau.

Les Dolphins (8-8) étaient devenus la première équipe de l’histoire de la NFL à rebondir avec sept victoires après avoir encaissé sept revers consécutifs. Cette séquence leur a permis de leur faire miroiter une place en éliminatoires, mais cette défaite pourrait bien venir gâcher la fête à Miami.

Par une journée froide et pluvieuse, les Titans ont davantage opté pour le jeu au sol. Tannehill a complété 13 de ses 18 tentatives de passes pour des gains de 120 verges.

D’Onta Foreman a couru sur 132 verges en plus d’inscrire un touché, tandis que Dontrell Hilliard a réussi une course de 39 verges pour le majeur après deux revirements de Tua Tagovailoa.

Les Titans ont aussi effectué trois sacs du quart contre Tagovailoa, qui n’en avait jamais subi autant cette saison.

Patriots 50 – Jaguars 10

PHOTO BOB DECHIARA, USA TODAY SPORTS Damien Harris (37) célèbre son touché avec ses coéquipiers

Les Patriots de La Nouvelle-Angleterre ont confirmé leur retour en éliminatoires en écrasant les Jaguars de Jacksonville 50-10.

Le quart recrue Mac Jones a lancé trois passes de touché, tandis que Damien Harris et Rhamondre Stevenson ont atteint la zone des buts deux fois chacun.

Cette victoire des Patriots (10-6) a mis fin à une séquence de deux défaites et a permis à l’entraîneur Bill Belichick d’ajouter une 20e saison d’au moins 10 gains à sa fiche.

Les Jaguars (2-14) ont perdu huit matchs de suite, dont trois depuis qu’ils ont congédié leur entraîneur Urban Meyer. Il s’agissait aussi de leurs 17 défaites successives sur la route, soit la plus longue séquence active de ce genre dans la ligue.

Jones a complété la rencontre avec une récolte de 227 verges de gains aériens (22-en-30) et a établi un nouveau record d’équipe en atteignant le plateau des 21 passes de touché complétées en une saison par un quart recrue.

Stevenson a amassé 107 verges en 19 courses, tandis que Harris a porté le ballon neuf fois pour des gains de 35 verges avant de quitter le match en deuxième demie en raison d’une blessure aux ischiojambiers.

Raiders 23 – Colts 20

PHOTO TREVOR RUSZKOWSKI, USA TODAY SPORTS Derek Carr (4) et DeForest Buckner (99)

Daniel Carlson a réussi un placement de 33 verges sur le dernier jeu du match et les Raiders de Las Vegas ont eu raison des Colts d’Indianapolis 23-20.

Après un placement de 41 verges de Michael Badgley qui a permis aux Colts de créer l’égalité avec 1 : 56 à faire au quatrième quart, Derek Carr et les Raiders ont repris la possession du ballon à leur ligne de 25.

Carr a rejoint Hunter Renfrow 24 verges plus loin sur un troisième essai et 10 verges à franchir dans la dernière minute, ce qui a laissé le champ libre à Carlson pour son botté.

Carr a obtenu 255 verges par la voie des airs pour les Raiders (9-7), alors que Zay Jones a capté huit ballons pour une récolte de 120 verges.

Les Raiders auront l’occasion de causer la surprise en confirmant leur place en éliminatoires s’ils défont les Chargers de Los Angeles la fin de semaine prochaine.

Les Colts (9-7) avaient gagné trois matchs de suite, ainsi que huit de leurs 10 plus récents affrontements. Il ne leur manque qu’une victoire pour confirmer leur place en éliminatoires, mais ils n’ont su conserver leur avance en deuxième demie contre les Raiders.

Chiefs 31 – Bengals 34

PHOTO DAVID DERMER, ASSOCIATED PRESS Evan McPherson (2)

Evan McPherson a réussi un botté de 20 verges dans les dernières secondes du match pour confirmer la première présence en éliminatoires des Bengals de Cincinnati en six ans, grâce à un gain de 34-31 contre les Chiefs de Kansas City.

Ja’Marr Chase a établi un nouveau record pour une recrue dans la NFL et une nouvelle marque d’équipe chez les Bengals avec des gains aériens de 266 verges et trois touchés sur 11 réceptions.

Joe Burrow a lancé pour 466 verges de gain et quatre touchés pour aider les Bengals (10-6) à venir de l’arrière après avoir accusé un retard de 14 points.

Les Chiefs (11-5) ont vu leur séquence de huit victoires prendre fin et ont dû concéder le premier rang de la section Centrale de l’Association Américaine aux Titans du Tennessee.

L’équipe de Kansas City a mené 14-0, 21-7 et 28-14 pendant la première moitié de l’affrontement. Elle avait les devants 28-17 à la mi-temps, avant que les Bengals amorcent une autre remontée en deuxième demie.

Patrick Mahomes a complété 26 de ses 35 tentatives de passes pour des gains aériens de 259 verges et a réussi deux passes de touché à Demarcus Robinson et Travis Kelce.

Falcons 15 – Bills 29

PHOTO MARK KONEZNY, USA TODAY SPORTS Josh Allen (17) et Foye Oluokun (54)

Les Bills de Buffalo ont profité de deux touchés de Devin Singletary pour vaincre les Falcons d’Atlanta 29-15 et du même coup confirmer leur place en éliminatoires.

Les Bills (10-6), qui trônent au sommet de la section Est de l’Association Américaine, participeront au tournoi éliminatoire pour la troisième saison de suite.

Quant aux Falcons (7-9), ils ont été éliminés de la course dans l’Association Nationale et seront absents des éliminatoires pour une quatrième année consécutive.

Allen a connu ses meilleurs moments du match lorsqu’il a choisi de courir sur le terrain couvert de neige, alors qu’il a atteint la zone des buts deux fois. Il a toutefois lancé des interceptions lors de trois possessions consécutives.

Les Bills ont signé un troisième triomphe de suite et n’ont plus qu’à battre les Jets de New York la semaine prochaine pour s’assurer d’un deuxième titre de section consécutif. Ils auraient ainsi l’avantage du terrain au premier tour.

Giants 3 – Bears 29

PHOTO JON DURR, USA TODAY SPORTS Mike Glennon (2)

Robert Quinn a établi un nouveau record d’équipe avec son 18e sac du quart de la saison lors d’une victoire de 29-3 des Bears de Chicago contre les Giants de New York.

Trevis Gipson a aussi réussi deux sacs pour aider les Bears (6-10) à offrir à Matt Nagy ce qui pourrait bien être sa dernière victoire à domicile en tant qu’entraîneur de l’équipe.

Un vent de changement pourrait aussi souffler sur les Giants (4-12), qui ont perdu leur cinquième duel d’affilée.

Andy Dalton a amassé des gains aériens de 173 verges en l’absence de la recrue Justin Fields, qui ratait un deuxième match de suite en raison d’une blessure à la hanche.

David Montgomery a atteint la zone des buts deux fois, tandis que Darnell Mooney a récolté 69 verges de gains par la voie des airs.

Mike Glennon a connu un match très difficile, au point où les Giants ont pratiquement abandonné le jeu aérien après un début de match semé d’embûches. Glennon a réussi seulement quatre de ses 11 tentatives de passe, en plus de commettre deux interceptions.

Rams 20 – Ravens 19

PHOTO TOMMY GILLIGAN, USA TODAY SPORTS Latavius Murray (28) plonge devant Jordan Fuller (4)

Matthew Stafford a réussi à effacer trois revirements pour mener une charge tardive au quatrième quart et permettre aux Rams de Los Angeles d’obtenir leur cinquième victoire consécutive contre l’effectif réduit, mais coriace, des Ravens de Baltimore 20-19, dimanche.

Stafford a lancé une passe de touché de sept verges à Odell Beckham Fils avec 57 secondes à faire, juste après avoir réussi une passe de cinq verges à Beckham lors d’un quatrième essai et cinq verges.

Les Rams ont ensuite raté leur transformation de deux points, ce qui a ouvert la porte aux Ravens, qui disputaient un troisième match de suite sans leur quart-arrière partant Lamar Jackson. Les Ravens ne se sont cependant pas assez approchés de la zone des buts adverse pour tenter un placement.

La victoire a placé les Rams (12-4) tout près d’un second titre de la section Ouest de l’Association Nationale. Les Cardinals de l’Arizona se doivent de battre les Cowboys de Dallas plus tard dimanche pour rester dans la course au titre.

À un certain point cette saison, les Ravens affichaient un dossier de 8-3 et menaient l’Association Américaine. Les Ravens (8-8) ont depuis encaissé cinq revers consécutifs, leur plus longue série de défaites depuis 2007, alors qu’ils en avaient perdu neuf de suite sous les ordres de Brian Billick. Cette séquence avait mené à la nomination de l’entraîneur-chef actuel John Harbaugh, en 2008.

Les Ravens ont encaissé quatre de ces cinq revers par deux points ou moins.

La défaite des Ravens les exclut de la course au titre de la section Nord de l’Association Américaine. Leurs chances de participer aux éliminatoires ne sont cependant pas nulles, mais ils auront besoin de beaucoup d’aide.

Stafford a trouvé preneur sur 26 de ses 35 passes pour 309 verges. Deux de ses passes ont mené à des touchés.

Remplaçant Jackson à titre de quart partant, Tyler Huntley a réussi 20 de ses 32 passes pour 197 verges. C’était son troisième départ dans la NFL. Il n’avait pas pris part au match de la semaine dernière puisqu’il était sur la liste liée au protocole de la COVID-19.