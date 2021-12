Pour une rare fois, il n’y a pas vraiment eu de controverse quant au choix des quatre équipes qui prendront part aux demi-finales de la NCAA cette année. Les sélections du comité chargé de choisir ce quatuor d’équipes ont à peu près fait l’unanimité.

Miguel Bujold La Presse

Mais il y a un club intrus dans le carré d’as… Une équipe qui prendra part à une demi-finale pour la première fois de son histoire depuis l’instauration du système éliminatoire actuel en 2014, les Bearcats de l’Université de Cincinnati. Les Bearcats ont terminé la saison au quatrième rang de la NCAA et forment probablement le plus « petit » programme de football universitaire à avoir atteint le tour éliminatoire.

Il aurait toutefois difficilement pu en être autrement. Les Bearcats ont terminé leur saison avec une fiche immaculée de 13-0. Même si leur calendrier n’était pas particulièrement exigeant, ils ont tout de même vaincu quelques bonnes équipes, dont le Fighting Irish de l’Université Notre Dame et les Cougars de l’Université Houston lors de la finale de la conférence American Athletic Conference (ACC).

Le prochain match des Bearcats sera toutefois l’histoire classique de David contre Goliath. Et on sait tous qui fait figure de Goliath dans le football universitaire américain. C’est bien sûr le Crimson Tide de l’Université de l’Alabama.

PHOTO GARY COSBY JR., USA TODAY SPORTS Will Anderson Jr. (31), DeMarcco Hellams (2) et Jordan Battle (9), du Crimson Tide de l'Alabama.

Classé premier de la NCAA, le Crimson Tide est actuellement favori par 13,5 points pour vaincre les Bearcats dans ce qui sera la 86e édition du Cotton Bowl, le 31 décembre à 15 h 30. La partie sera présentée au AT&T Stadium à Arlington, au Texas, domicile des Cowboys de Dallas dans la NFL.

En huit ans depuis la création du format éliminatoire actuel, le Crimson Tide a raté sa qualification pour les demi-finales une seule fois, soit en 2019. L’équipe a participé à cinq des huit finales et a remporté le championnat national à trois occasions (2015, 2017 et 2020).

En plus de ses trois plus récentes conquêtes, l’équipe de l’Université de l’Alabama avait été sacrée championne de la NCAA en 2009, 2011 et 2012. Ses six derniers titres ont tous été remportés avec l’entraîneur-chef Nick Saban. Ce dernier peut presque toujours compter sur la formation la plus talentueuse de la NCAA, certes, mais ses équipes sous-performent très rarement et le mérite lui revient.

Et le Crimson Tide regorge de talent encore une fois cette année. Le quart-arrière Bryce Young a récemment remporté le trophée Heisman, remis au meilleur joueur universitaire. L’ailier espacé Jameson Williams est spectaculairement bon et devrait être un premier choix au prochain repêchage de la NFL. Le joueur de ligne offensive Evan Neal, le demi de coin Josh Jobe et le porteur de ballon Brian Robinson fils devraient également tous être de hauts choix au repêchage de 2022.

PHOTO DARRON CUMMINGS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L'entraîneur-chef des Wolverines de l'Université du Michigan, Jim Harbaugh, entouré de ses joueurs

Des étoiles en défense

L’autre demi-finale opposera les Bulldogs de l’Université de la Géorgie (3e rang de la NCAA) aux Wolverines de l’Université du Michigan (2e rang), une rencontre qui sera également disputée le 31 décembre, à 19 h 30 au Hard Rock Stadium, à Miami. Les deux équipes possèdent d’excellents joueurs défensifs qui devraient amorcer leur carrière dans la NFL dès l’été prochain.

Les Bulldogs ont occupé le premier rang de la NCAA pour une partie de la saison, mais ont glissé au troisième échelon après avoir été facilement vaincus par le Crimson Tide lors de la finale de la Southeastern Conference. La force des Bulldogs est leur défense alors que trois de leurs partants pourraient être choisis au premier tour de l’encan de la NFL. Il s’agit du chasseur de quarts Travon Walker, du plaqueur Jordan Davis et du secondeur Nakobe Dean.

Dirigés par l’ancien entraîneur-chef des 49ers de San Francisco Jim Harbaugh, les Wolverines peuvent compter sur une excellente paire de chasseurs de quarts en Aidan Hutchinson et David Ojabo. Comme le Crimson Tide et les Bulldogs, les Wolverines ont terminé leur saison avec un dossier de 12-1.

Les deux équipes qui gagneront leur demi-finale s’affronteront le lundi 10 janvier lors du match de championnat. Cette partie sera jouée au Lucas Oil Stadium, à Indianapolis.

PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS Josh Fryar, quart-arrière des Buckeyes de l'Université de l'Ohio

Horaire chargé le jour de l’An

Comme le veut la coutume, plusieurs matchs de Bowls seront disputés le jour de l’An. Trois matchs s’annoncent particulièrement intéressants.

À 13 h, l’Université Notre Dame (5e rang) affrontera les Cowboys d’Oklahoma State (9e) lors du Fiesta Bowl, un match qui nous permettra de voir celui qui est considéré comme le meilleur demi de sûreté disponible pour le repêchage de la NFL, Kyle Hamilton, du Fighting Irish.

Le Rose Bowl suivra à 17 h, alors que les Buckeyes d’Ohio State (6e rang) et les Utes de l’Université de l’Utah (11e rang) en viendront aux prises. Les deux principaux ailiers espacés des Buckeyes, Garrett Wilson et Chris Olave, devraient normalement faire partie des 50 premiers espoirs choisis dans la NFL en avril.

Le calendrier du Nouvel An se terminera avec un match entre les Bears de l’Université Baylor (7e rang) et les Rebels de l’Université Ole Miss (8e rang). Le joueur à suivre dans cette rencontre sera le quart-arrière des Rebels, Matt Corral, qui sera fort probablement l’un des deux ou trois premiers quarts repêchés au printemps.